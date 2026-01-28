Ολυμπιακός: Νοκ άουτ με Μπάρτσα ο Παπανικολάου, στη 12άδα ο Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός μονομαχεί με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ (29/01, 21:15) για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Παπανικολάου.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» ταλαιπωρείται από οσφυαλγία και έτσι έμεινε εκτός από την αναμέτρηση με τους «μπλαουγκράνα», ενώ ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του και τους Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.

Από την άλλη, όμως, στη 12άδα θα βρίσκεται το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, ο Κόρι Τζόσεφ, ενώ κανονικά θα αγωνιστεί και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.