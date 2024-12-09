Η τιμολόγηση των εισιτηρίων στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ενόψει του νέου έτους συζητήθηκε σήμερα, εκτενώς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με την Επιτροπή Ανταγωνισμού του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, και στελεχών του Υπουργείου, στα γραφεία της Επιτροπής.

Κατά τη σύσκεψη εξετάσθηκε το ενδεχόμενο να έχουν δεσπόζουσα θέση κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να μην είναι πλήρης.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη για αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και συμφωνήθηκε να επικαιροποιηθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο στενότερης συνεργασίας των δυο πλευρών. Συμφωνήθηκε, επίσης, να υπάρξει σύντομα και νέα συνάντηση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον υπουργό Ναυτιλίας, ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Αϊρίν (Ειρήνη) Σαρπ, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Χαρά Νικολοπούλου και υπηρεσιακά στελέχη των δύο πλευρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.