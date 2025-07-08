Βίντεο από τη στιγμή που οι Χούθι επιτίθενται στο ελληνόκτητο πλοίο Magic Seas, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Yahya Sare'e, εκπρόσωπος της ένοπλης οργάνωσης από την Υεμένη.

Ο ίδιος έγραψε στην ανάρτησή του: «Σκηνές στοχοποίησης και βύθισης του πλοίου (MAGIC SEAS) που ανήκει σε εταιρεία η οποία παραβίασε την απόφαση απαγόρευσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης στέλνοντας τα πλοία της στα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης».

مشاهد استهداف وإغراق سفينة(MAGIC SEAS) التابعة لشركةٍ انتهكت قرار حظر القوات المسلحة اليمنية وذلك بإدخال سفن تابعة لها إلى موانئ فلسطين المحتلة.

Το χρονικό της επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης κατά του υπό σημαία Λιβερίας ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου Magic Seas, την Κυριακή 6 Ιουλίου, το οποίο έπλεε στα ανοικτά του λιμανιού Χοντέιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα και βυθίστηκε.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι διέσωσαν με επιτυχία και τους 22 επιβαίνοντες του «Magic Seas», αφότου το πλοίο Safeen Prism του ομίλου AD Ports ανταποκρίθηκε σε σήμα κινδύνου στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν υπήρχε Έλληνας στο πλήρωμα.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της UK Maritime Trade Operations και της βρετανικής εταιρείας ασφάλειας Ambrey, που παρακολουθούν περιστατικά στην περιοχή, αρχικά το πλοίο πλησίασαν οκτώ μικρά σκάφη που άνοιξαν πυρ και εκτόξευσαν ρουκέτες. Φρουροί του πλοίου απάντησαν ανοίγοντας πυρ.

Κατόπιν, όπως ανέφερε η Ambrey, το ελληνόκτητο πλοίο δέχτηκε πλήγματα από τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη (USV) και στοχοποιήθηκε με πυραύλους.

«Δύο από τα USV προσέκρουσαν στο αριστερό πλευρό του πλοίου, προκαλώντας ζημιές στο φορτίο», τόνισε η Ambrey. Η UKMTO ανέφερε ότι τα χτυπήματα προκάλεσαν πυρκαγιά στο πλοίο.

Το «Magic Seas» έμπαζε νερά μετά την επίθεση και παρέμενε σε κίνδυνο βύθισης, όπως ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπός της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, Μιχάλης Βοδουρογλού. Το πλοίο μετέφερε σίδηρο και λίπασμα από την Κίνα στην Τουρκία.

