Νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από το εσωτερικό του ελληνόκτητου πλοίου Magic Seas, τη στιγμή που δέχεται επίθεση από τους Χούθι, στα ανοικτά της Υεμένης την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Magic Seas που στοχοθέτησαν χθες, βυθίστηκε σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα.

First video from inside the Magic Seas ship before it was sunk after being targeted by the Yemeni Armed Forces. pic.twitter.com/93iZS7kaY4 — Middle Eastern Affairs (@Middle_Eastern0) July 7, 2025

Στο βίντεο φαίνεται καπνός να αναδύεται από το κατάστρωμα και θρύψαλα γυαλιών να καλύπτουν το δάπεδο. Αργότερα, το βίντεο δείχνει νερό να «μπουκάρει» στους θαλάμους διαμονής και αρκετά μέλη του πληρώματος να φορούν σωσίβια.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι διέσωσαν με επιτυχία και τους 22 επιβαίνοντες του «Magic Seas», αφότου το πλοίο Safeen Prism του ομίλου AD Ports ανταποκρίθηκε σε σήμα κινδύνου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της UK Maritime Trade Operations και της βρετανικής εταιρείας ασφάλειας Ambrey, που παρακολουθούν περιστατικά στην περιοχή, αρχικά το πλοίο πλησίασαν οκτώ μικρά σκάφη που άνοιξαν πυρ και εκτόξευσαν ρουκέτες. Φρουροί του πλοίου απάντησαν ανοίγοντας πυρ.

Κατόπιν, όπως ανέφερε η Ambrey, το ελληνόκτητο πλοίο δέχτηκε πλήγματα από τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα σκάφη ή μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας (USV) και στοχοποιήθηκε με πυραύλους.

«Δύο από τα USV προσέκρουσαν στο αριστερό πλευρό του πλοίου, προκαλώντας ζημιές στο φορτίο», τόνισε η Ambrey. Η UKMTO ανέφερε ότι τα χτυπήματα προκάλεσαν πυρκαγιά στο πλοίο.

Το “Magic Seas” έμπαζε νερά μετά την επίθεση και παρέμενε σε κίνδυνο βύθισης, όπως ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπός της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, Μιχάλης Βοδουρογλού. Το πλοίο μετέφερε σίδηρο και λίπασμα από την Κίνα στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τους The Times of Israel, οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι το στόχευσαν επειδή προηγουμένως είχε κάνει στάσεις σε λιμάνια του Ισραήλ.

