Από μαγνητικές νάρκες (limpet mines) προκλήθηκαν δύο εκρήξεις στο ελληνικών συμφερόντων τάνκερ μεταφοράς υγραερίου, Eco Wizard στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στην περιφέρεια Λένινγκραντ.

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 6 Ιουλίου στο προαναφερθέν ρωσικό λιμάνι, κατά τη διάρκεια φόρτωσης αμμωνίας, δέχθηκε επίθεση τάνκερ της ελληνικών συμφερόντων εταιρείας StealthGas, εισηγμένης στη χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης και συμφερόντων του Χάρη Βαφειά.

Σύμφωνα με την Loyd's List, οι δύο εκρήξεις έλαβαν χώρα στο μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου προκαλώντας τη διάλυσή του. Ήταν δε αποτέλεσμα, προσαρτημένων στο κύριο σώμα του πλοίου εκρηκτικών μηχανισμών, που λειτουργούν με χρονομετρητή.

Two explosions that ripped through the engine room of a liquefied petroleum gas tanker owned by US-listed StealthGas on July 6 are thought to have been caused by timed explosive devices attached to the hull of the vesselhttps://t.co/P3xz56FoL8 — Lloyd's List (@LloydsList) July 7, 2025

Το χρονικό

Το περιστατικό στο Eco Wizard πλοιοκτησίας της ελληνικής StealthGas (του Χάρη Βαφειά), σημειώθηκε εννέα μέρες μετά την έκρηξη στο ελληνόκτητο τάνκερ Vilamoura στη Μεσόγειο, και πρόκειται για την έκτη έκρηξη φέτος σε πλοίο που φορτώνει σε ρωσικό λιμάνι. Το Vilamoura, το οποίο λειτουργεί η TMS Tankers, μετέφερε περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών φορτίου στο Ουστ-Λούγκα, έναν βασικό ρωσικό κόμβο εξαγωγών ενέργειας στη Βαλτική Θάλασσα στην περιοχή του Λένινγκραντ. Η αιτία παραμένει υπό διερεύνηση, με εικασίες που κυμαίνονται από τεχνικό πρόβλημα έως πιθανή δολιοφθορά αναφέρει το splash247.

Το Eco Wizard, κατασκευής 2024, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, είχε φτάσει από την Αμβέρσα στις 3 Ιουλίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης. Το πλοίο είναι χωρητικότητας 40.000 κυβικών μέτρων.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων δυτών, αναπτύχθηκαν στο Ουστ-Λούγκα για να αξιολογήσουν το πλοίο και να αποτρέψουν περαιτέρω διαρροές. Οι εργασίες φόρτωσης του λιμανιού ανεστάλησαν και οι τοπικές αρχές έχουν θέσει σε επιφυλακή τις κοντινές εγκαταστάσεις. Έχει προγραμματιστεί καταδυτική επιθεώρηση για να προσδιοριστεί η έκταση της ζημιάς στο κύτος και τα συστήματα φορτίου του πλοίου.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο δήλωσε ότι η διαρροή αμμωνίας δεν αποτελεί άμεση περιβαλλοντική απειλή. Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Μεταφορών Ρόμαν Σταρόβοιτ συγκάλεσε ειδική ενημέρωση για το θέμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του περιστατικού εν μέσω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και της συνεχιζόμενης επιβολής των ναυτικών κυρώσεων.

Η έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο Eco Wizard επιδείνωσε την κρίση που πλήττει τον τομέα μεταφορών της Ρωσίας (γενικότερα και δη στον απόηχο των πολλαπλών καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων που καταγράφηκαν το σαββατοκύριακο με επιβάτες να είναι εγκλωβισμένοι), με τον υπουργό Μεταφορών να αποπέμπεται από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Σταρόβοιτ αυτοκτόνησε λίγο αργότερα.

Πηγή: skai.gr

