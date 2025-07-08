Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο «Eternity», στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενώ αξιωματούχος της Λιβερίας, στη γενική συνέλευση του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), επιβεβαίωσε την ύπαρξη τουλάχιστον δύο νεκρών, στέλνοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους.

Οι νεκροί ναυτικοί εγκλωβίστηκαν στο μηχανοστάσιο από έκρηξη που προκλήθηκε είτε από πλήγμα από πύραυλο είτε από επανδρωμένο πλωτό, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στον ΣΚΑΪ, υπάρχουν και δύο σοβαρά τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας έχει ακρωτηριαστεί.

Στο πλοίο φαίνεται να βρισκόταν και ένας Έλληνας, ο οποίος όμως δεν ήταν μέλος του πληρώματος, αλλά της μέλος της ομάδας ασφάλειας.

Το χρονικό

Ο εφιάλτης για τα μέλη του πληρώματος ξεκίνησε χτες, Δευτέρα, το απόγευμα ενώ πλοίο έπλεε 50 ναυτικά μίλια ανοιχτά της πόλης Χοντέιντα της Υεμένης.

Αρχικά, οι αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν με μικρά ταχύπλοα, επανδρωμένα, τα οποία περικύκλωσαν το πλοίο και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Στη συνέχεια, σημειώθηκαν εκρήξεις στο μηχανοστάσιο.

Το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο και έχει παρουσιάσει εισροή υδάτων, ενώ έγινε και μια ανεπιτυχής προσπάθεια εγκατάλειψής του, καθώς έχουν καταστραφεί τα σωστικά μέσα, ενώ ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο που προσέγγισε στα 5 ναυτικά μίλια υποχρεώθηκε να αποχωρήσει καθώς οι αντάρτες παραμένουν στην περιοχή και άνοιξαν εκ νέου πυρ.

Στο γιατί έγινε η επίθεση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν πληροφορίες πως οι Χούθι ήθελαν να μεταφέρουν κάποιο φορτηγό πλοίο σε λιμάνι της Χοντέιντα προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως ασπίδα για επικείμενο αεροπορικό βομβαρδισμό από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Το ίδιο επιχείρησαν να κάνουν και την Κυριακή χωρίς να τα καταφέρουν, με άλλο ελληνικών συμφερόντων πλοίο.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχουν πολεμικά μέσα ούτε από την επιχείρηση «Ασπίδες» ούτε από το αμερικάνικο πολεμικό ναυτικό, που βρίσκονται στην περιοχή.

Βίντεο από την επίθεση στο «Magic Seas»

Υπενθυμίζεται πως μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα, οι Χούθι είχαν επιτεθεί στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Magic Seas», το οποίο τελικά βυθίστηκε μετά από σφοδρό πλήγμα. Βίντεο από το εσωτερικό του πλοίου ήρθε στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τις κρίσιμες στιγμές λίγο πριν την εγκατάλειψή του.

First video from inside the Magic Seas ship before it was sunk after being targeted by the Yemeni Armed Forces. pic.twitter.com/93iZS7kaY4 — Middle Eastern Affairs (@Middle_Eastern0) July 7, 2025

Η επίθεση έλαβε χώρα 60 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σηματοδοτώντας την επιστροφή των Χούθι στις επιθετικές ενέργειες έπειτα από 8 μήνες σχετικής παύσης.

Το πλήρωμα του πλοίου – 19 ναυτικοί και τρεις ένοπλοι φρουροί της ελληνικής εταιρείας «Διάπλους» – εγκατέλειψε εγκαίρως το σκάφος και διασώθηκε από διερχόμενο πλοίο μεταφοράς κοντέινερ. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Τζιμπουτί, από όπου αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Το «Magic Seas», με σημαία Λιβερίας, ανήκει στη διαχειρίστρια εταιρεία All Seas Marine S.A., με έδρα τη Βούλα.

Πηγή: skai.gr

