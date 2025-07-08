Υπουργείο Ναυτιλίας για την απειλή των Χούθι

Για σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επισημαίνοντας ότι έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα.

Το Υπουργείο ενημερώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και βρίσκεται σε ετοιμότητα να συνδράμει, εφόσον απαιτηθεί, για την αντιμετώπιση προβλημάτων πλοίων Ελληνικής Σημαίας και των ναυτικών τους, αλλά και Ελλήνων ναυτικών σε ελληνόκτητα πλοία, μέσω της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας.

Ως εκ τούτου και δεδομένης της σοβαρής κλιμάκωσης των επιθέσεων από τους Χούθι κατά ελληνόκτητων πλοίων που διαπλέουν την Ερυθρά Θάλασσα το τελευταίο διήμερο, το Υπουργείο έχει προβεί στις εξής ενέργειες:

1. Παρέμβαση στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Με πρωτοβουλία της Ελλάδας, το ζήτημα τέθηκε στην υπό εξέλιξη σύνοδο του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Η χώρα μας ζήτησε συμπόρευση της διεθνούς κοινότητας για την αποκατάσταση της έννομης τάξης στην περιοχή, με πλήρη σεβασμό της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και της Σύμβασης για Ασφάλεια στη Θάλασσα (SOLAS).

2. Συνεχής επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση ASPIDES.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου βρίσκονται σε αδιάλειπτη επιχειρησιακή επαφή (24/7) με την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση ASPIDES, η οποία μεριμνά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην προαναφερόμενη θαλάσσια περιοχή.

3. Συνεχής ενημέρωση και συστάσεις προς τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Έχουν αποσταλεί αναλυτικές κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, για τον ασφαλέστερο δυνατό διάπλου της περιοχής, με λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων.

4. Συστάσεις για την προστασία Ελλήνων ναυτικών.

Αποδίδοντας απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία των Ελλήνων ναυτικών, οι συστάσεις του Υπουργείου επικοινωνούνται - μέσω των ναυτιλιακών φορέων - και στα ελληνόκτητα πλοία με σημαία άλλης χώρας, δεδομένης της πιθανής απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών και σε αυτά.

Το ΥΝΑΝΠ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή με κύριο γνώμονα την προστασία, με κάθε μέσο, της ποντοπόρου ναυτιλίας μας.

