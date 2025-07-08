Η Tsakos Energy Navigation (TEN) βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσής του στόλου της, πουλώντας ένα ακόμη από τα παλαιότερα δεξαμενόπλοιά της, σημειώνει το Trade Winds.

Έλληνες μεσίτες αναφέρουν ότι το Ise Princess χωρητικότητας 105.900-dwt (κατασκευής 2009) αλλάζει χέρια, με έναν αδιευκρίνιστο αγοραστή να δαπανά 32,5 με 33 εκατ. δολάρια για το πλοίο κατηγορίας aframax.

Η συμφωνία για την πώληση του πλοίου Ise Princess χωρητικότητας 105.900-dwt (κατασκευής 2009) θα είναι η 15η εκποίηση της Tsakos Energy Navigation σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Η τιμή είναι σύμφωνη με τις εκτιμήσεις της VesselsValue για την αξία του aframax της Sumitomo και ελαφρώς χαμηλότερη από την εκτίμηση της Signal Ocean για την αγοραία αξία του, η οποία ανέρχεται σε 34 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με την Clarksons, οι μέσες μεταχειρισμένες αξίες για τα aframaxes 15 ετών ήταν σταθερές φέτος, αφού υπέστησαν πτώση 20% το τελευταίο τρίμηνο του 2024.

Οι διαχειριστές της TEN δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Θεωρητικά, το Ise Princess θα μπορούσε να παραδοθεί άμεσα, καθώς συγκαταλέγεται στη μειοψηφία των δεξαμενόπλοιων της TEN που διαπραγματεύονται στην αγορά spot.

Εάν τελικά επιβεβαιωθεί η συμφωνία, θα είναι το 15ο πλοίο που η εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία έχει πουλήσει από τις αρχές του 2023 για συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις περίπου 470 εκατ. δολαρίων. Η μέση ηλικία των πλοίων αυτών, στα οποία περιλαμβάνεται και ένα δεξαμενόπλοιο LNG, ήταν περίπου 17 έτη.

Ανανεώνει τον στόλο του

Σύμφωνα με τις αισιόδοξες προοπτικές του για τις αγορές δεξαμενόπλοιων και τις μακροχρόνιες συμφωνίες ναύλωσης που συνάπτει με τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, ο επικεφαλής της TEN Νικόλας Τσάκος αντικαθιστά αυτά τα γερασμένα απερχόμενα πλοία με μεγαλύτερο αριθμό νεότευκτων και σύγχρονων μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Trade Winds, η εταιρεία έχει δαπανήσει περίπου 2,8 δισ. δολάρια από τις αρχές του 2023 για να παραγγείλει 22 νεότευκτα δεξαμενόπλοια και να αποκτήσει πέντε σύγχρονα στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων.

Συμπεριλαμβανομένων των νεότευκτων πλοίων που η TEN έκλεισε πριν από αυτή την περίοδο και παρέλαβε εντός αυτής, ο στόλος της σε παραγγελία και στο νερό αυξήθηκε κατά 30 σύγχρονα δεξαμενόπλοια τους τελευταίους 30 μήνες.

Οι δύο τελευταίες παραδόσεις νεότευκτων πλοίων έγιναν τον Ιούνιο.

Το ναυπηγείο Ulsan της HD Ηyundai Heavy Industries παρέδωσε ένα suezmax με εξοπλισμό scrubber που φέρει το όνομα της μητέρας του Τσάκου, η οποία πέθανε πριν από δύο χρόνια - το Dr Irene Tsakos (χωρητικότητας 156.800-dwt) (ναυπήγηση 2025).

Λίγες ημέρες αργότερα, η Samsung Heavy Industries παρέδωσε το δεξαμενόπλοιο Paris 24 (κατασκευής 2025) χωρητικότητας 154.400-dwt.

Όσον αφορά το μέτωπο των πωλήσεων, δεν έχει γίνει γνωστή καμία πληροφορία σχετικά με τους υποτιθέμενους αγοραστές του Ise Princess. Το τελευταίο πλοίο που πούλησε η TEN πριν από τέσσερις μήνες, το Pentathlon χωρητικότητας 158.500-dwt (κατασκευής 2009), κατέληξε στην Grace Energy Shipping με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εμπορεύεται ως Migjorn.

Όλα τα πλοία που πωλήθηκαν από την TEN από το 2023 και μετά, κατέληξαν σε αγοραστές που είναι εγγεγραμμένοι στα ΗΑΕ, την Ινδία ή τις Σεϋχέλλες.

Πηγή: skai.gr

