Δανία: Η Maersk βάφτισε το πρώτο πλοίο της που κινείται με βιομεθανόλη
14:14, 14.09.2023

«Η πράσινη μεθανόλη είναι το καύσιμο που προκρίνουμε (...) επειδή πρόκεται για τη μόνη λύση που είναι ικανή να απαντήσει στις απαιτήσεις ουδετερότητας άνθρακα», δήλωσε στην τελετή για τα βαφτίσια του πλοίου ο Βίνσεντ Κλερκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Maersk