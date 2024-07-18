Χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ εξασφάλισαν τέσσερα περιφερειακά λιμάνια, από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Connecting Europe Facility (CEF) για την ανάπτυξη υποδομών cold ironing και την εκπόνηση σχετικών μελετών, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου.

Το cold ironing αφορά με το να λαμβάνει συνεχή ηλεκτρική ενέργεια, ο εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης, ψύξης, θέρμανσης, φωτισμού, ενώ το πλοίο φορτώνει ή εκφορτώνει το φορτίο του.

Η πρόταση που υποβλήθηκε στο CEF για τους τέσσερις Οργανισμούς Λιμένων με την ονομασία "DECOMPRESS"(DEcarbonizing the Greek COMPREhensive PortS), αποσκοπεί στη μετατροπή τους σε πιο πράσινα και τεχνολογικά προηγμένα λιμάνια με την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων για τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των γύρω περιοχών.

Κομβικό ρόλο στην υποβολή της πρότασης διαδραμάτισε ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ο οποίος συντόνισε τις σχετικές διαδικασίες, ενώ η Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης, ESG και Κλιματικής Αλλαγής του ΤΑΙΠΕΔ οργάνωσε τη συμμετοχή στην εν λόγω πρωτοβουλία και άλλων τριών Οργανισμών Λιμένων του Ταμείου και συγκεκριμένα της Ραφήνας, της Καβάλας και της Κέρκυρας. Συνολικά υποβλήθηκαν 408 προτάσεις για χρηματοδότηση από το CEF και εγκρίθηκαν 134.

Τι περιλαμβάνει η χρηματοδότηση για τα λιμάνια Ραφήνας, Λαυρίου, Κέρκυρας και Καβάλας

Οι ευρωπαϊκοί πόροι, που προέρχονται από την τελευταία πρόσκληση του φακέλου Ταμείου Συνοχής του Μηχανισμού για τη Σύνδεση της Ευρώπης II, θα διατεθούν εντός της επόμενης τετραετίας για την κατασκευή τεσσάρων (4) θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων σε τέσσερις (4) θέσεις εξυπηρέτησης ακτοπλοΐας του λιμένα Ραφήνας και την εκπόνηση τεχνικών μελετών για εννέα (9) θέσεις

ηλεκτροδότησης στον λιμένα Λαυρίου, 11 θέσεις στον λιμένα Κέρκυρας και εννέα (9) στον λιμένα Καβάλας. Εταίροι της πρότασης είναι τα τέσσερα (4) λιμάνια, το ΤΑΙΠΕΔ, ο ΔΕΔΔΗΕ, το ΕΜΠ και οι

εταιρείες Protasis, Hydrus και Gates.

Η εξασφάλιση πόρων από το CEF ενισχύει τον εθνικό στόχο για τον ενεργειακό μετασχηματισμό των ελληνικών λιμένων καθώς η χώρα μας έχει πλέον πρόσβαση σε ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα συμβάλλει στη συμμόρφωσή της με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Δέσμης Μέτρων Προσαρμογής 55% (“Fit for 55”) για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, οι ευρωπαϊκοί λιμένες είναι υποχρεωμένοι έως το τέλος της δεκαετίας να αναπτύξουν υποδομές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς στα ελλιμενιζόμενα πλοία.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει θέσει ως στρατηγικό πυλώνα της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης τη μετάβαση των λιμένων στην κλιματική ουδετερότητα και έχει δρομολογήσει και πραγματοποιήσει σειρά δράσεων προκειμένου να αποτελέσουν τα λιμάνια έναν ισχυρό πυλώνα της Γαλάζιας Οικονομίας της χώρας.

