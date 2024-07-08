Την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας («ΕΧΚΒ») με σύμβαση παραχώρησης, συνολικής έκτασης περίπου 6.200 στρεμμάτων, που βρίσκεται στα όρη «Βασιλίτσα» και «Μπαλντούμα», του Εθνικού Δρυμού της βόρειας Πίνδου, στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων, ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για τουλάχιστον 25 χρόνια το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην προεπιλογή υποψηφίων βάσει κριτηρίων τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και η δεύτερη στην υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2024.

Το ΤΑΙΠΕΔ διενεργεί τον διαγωνισμό για λογαριασμό του Δημοσίου. Στόχος είναι να αναδειχθεί το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας σε ελκυστικό πόλο ορεινού τουρισμού, ενθαρρύνοντας την ήπια τουριστική ανάπτυξη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενισχύοντας την περιφερειακή οικονομία.

Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει εγκατεστημένους επτά αναβατήρες, οι οποίοι εξυπηρετούν τις 18 υφιστάμενες πίστες καταβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δύο πίστες αρχαρίων. Το ακίνητο βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση λόγω της εγγύτητάς του με τη Θεσσαλονίκη, τα Γρεβενά και τα Ιωάννινα, αλλά και σημαντικά πολιτιστικά αξιοθέατα, όπως τα Μετέωρα και τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Επιπλέον, έχει εύκολη οδική πρόσβαση λόγω της σύνδεσής του με την Εγνατία Οδό και απέχει 130 χλμ. από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και 213 χλμ. από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, προσελκύοντας επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

