Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Παραδόθηκαν τα 5 προεξοπλισμένα μπλοκ της 2ης και 5ης φρεγάτας FDI

Tα Ναυπηγεία Σαλαμίνας παρέδωσαν τα 5 προεξοπλισμένα blocks (μπλοκ) της δεύτερης και πέμπτης κατά σειρά παραγωγής γαλλικής φρεγάτας FDI, που κατασκευάσθηκαν στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, και ταξιδεύουν ήδη από την Ελλάδα για το ναυπηγείο της Naval Group στο Lorient, όπου θα παραδοθούν για να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα της κατασκευής της φρεγάτας.

Η παράδοση των τμημάτων αυτών για τη γαλλική φρεγάτα, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας όσο και για την ελληνική ναυπηγική αμυντική βιομηχανία στο σύνολο της. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ελληνικό ναυπηγείο συμμετέχει μέσω του προγράμματος FDI, στη κατασκευή πολεμικού πλοίου υψηλής τεχνολογίας για το στόλο άλλης χώρας.

Η συνεργασία αυτή με τη Naval Group προβλέπει τη συμμετοχή των ναυπηγείων στη κατασκευή των φρεγατών FDI, τόσο του ελληνικού όσο και του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, για πέντε προεξοπλισμενα τμηματα (block) του κήτους και της υπερκατασκευής, έως συνολικά 6 φρεγατών FDI.

Ήδη από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας παρέδωσαν τα 5 προεξοπλισμένα μπλοκ της τρίτης ελληνικής FDI HN Φορμίων, τα οποία ήδη βρίσκονται στο ναυπηγείο της Naval στο Lorient της Γαλλίας για τη κατασκευή της ελληνικής φρεγάτας. Επιπλέον, πρόσφατα τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας επέκτειναν τη συνεργασία με τη Naval για το κατασκευαστικό έργο της τρίτης γαλλικής φρεγάτας που ακολουθεί.

Το έργο, εκτός απο την κοπή, διαμόρφωση, συναρμολόγηση, συγκόλληση και ανέγερση των τομέων, απαιτεί και την κατασκευή, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση κρίσιμου εξοπλισμού για το επιχειρησιακό προφίλ των φρεγατών, με απόλυτη πιστότητα στις προδιαγραφές. Έτσι, εκτός από τη ναυπήγηση των τομέων με ειδικό κράμα χάλυβα υψηλών απαιτήσεων DH36, η NAVAL GROUP εμπιστεύτηκε την κατασκευή καίριων συστημάτων, όπως την βάση του κύριου πυροβόλου όπλου, του πρωραίου προωθητήρά (bow thruster), του υπόστεγου του ελικοπτέρου, και των περιφερειακών τους συστημάτων, μεταξύ άλλων, στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, τα οποία έφεραν πλήρως σε πέρας το έργο, γεγονός που αποδεικνύει την απόλυτα επιτυχή μεταφορά τεχνολογίας και τις εξειδικευμένες γνώσεις και δυνατότητες των Ναυπηγείων Σαλαμίνας.

Το ποσοστό της πληρότητας του προεξοπλισμού των blocks που επέτυχαν τα ναυπηγεία Σαλαμίνας αγγίζει το 80,4% ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα που έχουν επιτευχθεί, όπως τόνιζαν πηγές με πλήρη γνώση των διαδικασιών ναυπήγησης.

«Παραδώσαμε 5 μπλοκ κήτους για τη δεύτερη γαλλική φρεγάτα FDI σε συνέχεια των 5 μπλοκ που κατασκευάστηκαν στο ναυπηγείο μας και παραδόθηκαν στη Naval Group για τη κατασκευή της τρίτης ελληνικής FDI HN Formion. Πρόσφατα δε τα ναυπηγεία μας επέκτειναν τη συνεργασία με τη Naval Group για το κατασκευαστικό έργο της τρίτης γαλλικής φρεγάτας που ακολουθεί. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα συμμετάσχουμε, στη κατασκευή και της 4ης ελληνικής FDI. Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα φρεγατών FDI το οποίο αποτελεί σημείο καμπής για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, καθώς για πρώτη φορά η Ελλάδα εξάγει αμυντικό προϊόν τέτοιου μεγέθους» δήλωσε με αφορμή την παράδοση των blocks o CEO των ναυπηγείων Σαλαμίνας Γ. Κόρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.