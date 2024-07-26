Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι του Λιμενικού Σώματος σε επιβατηγά - οχηματαγωγά - δρομολογιακά και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Μετά από συστηματικές προσπάθειες, οι αρμόδιες αρχές του Λιμενικού Σώματος έχουν επιθεωρήσει το σύνολο των δρομολογημένων πλοίων σε όλη την Ελλάδα, με έκτακτες επιθεωρήσεις για να διαπιστωθεί ότι τα πλοία συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τους, με τα οποία είναι εφοδιασμένα από τον φορέα πιστοποίησής του.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην συνολική πολιτική του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την τήρηση της ασφάλειας επιβατών και πληρωμάτων της ακτοπλοΐας και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Στο σύνολο των 660 ελέγχων που ολοκληρώθηκαν στις 22 Ιουλίου (404 επιθεωρήσεις σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και 256 σε Ε/Γ-Δ/Ρ, Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ, Ε/Γ-ΤΑΧ-Δ/Ρ και Ε/Γ-ΤΑΧ-Δ/Ρ) διαπιστώθηκαν 34 παραβάσεις, με την συντριπτική τους πλειοψηφία να αφορά ζητήματα ναυτιλιακού εξοπλισμού και πυρασφάλειας, πρόληψης ρύπανσης και των φορτίων των πλοίων.

Οι επιθεωρητές του Λιμενικού Σώματος, επέβαλαν επίσης απαγόρευση απόπλου σε 28 περιπτώσεις μέχρι να αποκατασταθούν οι παρατηρήσεις που είχαν διαπιστωθεί, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,2% του συνόλου των ελέγχων που διενεργήθηκαν. Επίσης, έχει ξεκινήσει η διαδικασία διοικητικού ελέγχου των υπόχρεων και έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 23 αποφάσεις επιβολής προστίμου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιπρόσθετες επιθεωρήσεις σε πλοία της ακτοπλοΐας όταν καταγράφονται περιστατικά ζημιών/βλαβών, καθώς και οι έκτακτες επιθεωρήσεις προς διερεύνηση περιστατικών υποβολής παραπόνων-καταγγελιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.