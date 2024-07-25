Φιλιππίνες: Δεξαμενόπλοιο με 1,4 εκατ. λίτρα πετρελαίου αναποδογύρισε και βυθίστηκε ανοικτά της Μανίλας

Δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Φιλιππίνων που μετέφερε 1,4 εκατομμύριο λίτρα πετρελαίου ανατράπηκε και βυθίστηκε σήμερα Πέμπτη ανοικτά της Μανίλας, ανακοίνωσαν οι αρχές, που προσπαθούν να περιορίσουν την επαπειλούμενη διαρροή του φορτίου του.

«Μπορέσαμε να διασώσουμε τα 16 από τα 17 μέλη του πληρώματος, το ένα αγνοείται», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Χάιμε Μπαουτίστα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

An oil spill was observed after motor tanker Terra Nova capsized and submerged off Bataan waters early Thursday morning, the Philippine Coast Guard said. MT Terra Nova, heading to Iloilo, was carrying 1.4 million liters of industrial fuel. One crew member is missing. @gmanews pic.twitter.com/llgJYOFYGv — Joviland Rita (@jovilandxrita) July 25, 2024

Ισχυροί άνεμοι και ψηλά κύματα δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων, πρόσθεσε.

Το ναυάγιο έγινε νωρίς σήμερα Πέμπτη περίπου επτά χιλιόμετρα από τη Λιμάι, απέναντι στην πρωτεύουσα στον Κόλπο της Μανίλας.

PCG responds to a maritime incident involving Philippine-flagged Motor Tanker (MT) Terra Nova that capsized and eventually submerged 3.6 nautical miles east off Lamao Point, Limay, Bataan, at around 1:10AM today, 25 July 2024.



✍️https://t.co/tN3nSkxRTd#CoastGuardPH pic.twitter.com/qC2VKPdmiq — Philippine Coast Guard (@coastguardph) July 25, 2024

Το πλοίο, το Terra Nova, «αναποδογύρισε» και κατέληξε να «βυθιστεί», ανέφερε το λιμενικό σώμα των Φιλιππίνων. Η ίδια πηγή ανέφερε πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί αν οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν ρόλο.

Έχει εντοπιστεί πετρελαιοκηλίδα ήδη και προσωπικό αρμόδιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κινητοποιείται για να την περιορίσει, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Μπαουτίστα. Όμως «αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να στείλουμε» συνεργεία, εξαιτίας «των ισχυρών ανέμων και των ψηλών κυμάτων», επέμεινε.

เรือบรรทุกน้ำมัน MT Terra Nova ติดธงฟิลิปปินส์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเกือบ 1.5 ล้านตัน อับปาง-จมทะเล ท่ามกลางอิทธิพล "พายุแคมี" ที่พัดถล่มกรุงมะนิลา



ช่วยลูกเรือได้ 16 คน อีก 1 คนยังสูญหาย



ตรวจพบน้ำมันรั่วไหลเป็นระยะทางหลาย กม. แต่คลื่นลมแรงเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของ จนท.



AFP pic.twitter.com/RR2s5R8zjh — Walairak_PPTV (@walairak_ch) July 25, 2024

Ο τυφώνας Γκέμι πέρασε από τη βόρεια Ταϊβάν σήμερα, αφήνοντας πίσω του δυο νεκρούς και 266 τραυματίες, εκτεταμένες πλημμύρες και προκαλώντας ναυάγιο φορτηγού πλοίου στα ανοικτά, προτού κατευθυνθεί στην ηπειρωτική Κίνα, όπου αναμένεται να φέρει καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Ο Γκέμι είχε αφήσει πίσω ήδη άλλους 6 νεκρούς στις Φιλιππίνες προτού κινηθεί προτού πλήξει την Ταϊβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

