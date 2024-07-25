Λογαριασμός
Δεξαμενόπλοιο στις Φιλιππίνες με 1,4 εκατ. λίτρα πετρελαίου αναποδογύρισε και βυθίστηκε ανοικτά της Μανίλας - Βίντεο, φωτό

«Μπορέσαμε να διασώσουμε τα 16 από τα 17 μέλη του πληρώματος, το ένα αγνοείται», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Χάιμε Μπαουτίστα

Φιλιππίνες: Δεξαμενόπλοιο με 1,4 εκατ. λίτρα πετρελαίου αναποδογύρισε και βυθίστηκε ανοικτά της Μανίλας

Δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Φιλιππίνων που μετέφερε 1,4 εκατομμύριο λίτρα πετρελαίου ανατράπηκε και βυθίστηκε σήμερα Πέμπτη ανοικτά της Μανίλας, ανακοίνωσαν οι αρχές, που προσπαθούν να περιορίσουν την επαπειλούμενη διαρροή του φορτίου του.

«Μπορέσαμε να διασώσουμε τα 16 από τα 17 μέλη του πληρώματος, το ένα αγνοείται», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Χάιμε Μπαουτίστα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ισχυροί άνεμοι και ψηλά κύματα δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων, πρόσθεσε.

Το ναυάγιο έγινε νωρίς σήμερα Πέμπτη περίπου επτά χιλιόμετρα από τη Λιμάι, απέναντι στην πρωτεύουσα στον Κόλπο της Μανίλας.

Το πλοίο, το Terra Nova, «αναποδογύρισε» και κατέληξε να «βυθιστεί», ανέφερε το λιμενικό σώμα των Φιλιππίνων. Η ίδια πηγή ανέφερε πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί αν οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν ρόλο.

Έχει εντοπιστεί πετρελαιοκηλίδα ήδη και προσωπικό αρμόδιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κινητοποιείται για να την περιορίσει, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Μπαουτίστα. Όμως «αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να στείλουμε» συνεργεία, εξαιτίας «των ισχυρών ανέμων και των ψηλών κυμάτων», επέμεινε.

Ο τυφώνας Γκέμι πέρασε από τη βόρεια Ταϊβάν σήμερα, αφήνοντας πίσω του δυο νεκρούς και 266 τραυματίες, εκτεταμένες πλημμύρες και προκαλώντας ναυάγιο φορτηγού πλοίου στα ανοικτά, προτού κατευθυνθεί στην ηπειρωτική Κίνα, όπου αναμένεται να φέρει καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Ο Γκέμι είχε αφήσει πίσω ήδη άλλους 6 νεκρούς στις Φιλιππίνες προτού κινηθεί προτού πλήξει την Ταϊβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

