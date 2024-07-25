Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, μετά το εργατικό δυστύχημα χθες, Τετάρτη 24/7, όπου έχασε τη ζωή του ένας 63χρονος εργάτης, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη μέλος του ιδιωτικού συνεργείου που πραγματοποιούσε εργασίες σε πλοίο με σημαία Κύπρου, στα ναυπηγεία Σαλαμίνας.

Στελέχη του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας συνέλαβαν τον ύπαρχο, τον Α' μηχανικό, τον τεχνικό ασφαλείας του επιβατηγού-οχηματαγωγού-ταχύπλοου (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ) πλοίου, καθώς και τη νόμιμη εκπρόσωπο του ιδιωτικού συνεργείου εργασιών επισκευής και συντήρησης του πλοίου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, παράλειψη, αμέλεια, και σωματική βλάβη από αμέλεια με βάση άρθρα του ΠΚ και του ΠΔ 70/1990 (Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες) κατά περίπτωση, ενώ αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου.

Σύμφωνα με τις έρευνες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, κατά τη διάρκεια των εργασιών ο καταπέλτης του πλοίου υποχώρησε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 63χρονου, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο 22χρονος τραυματίας, αρχικά διακομίστηκε στο τοπικό Κέντρο Υγείας και εν συνεχεία στο Θριάσιο νοσοκομείο από όπου πήρε εξιτήριο.

