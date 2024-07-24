Αιγαίο: Απομακρύνεται το ιταλικό ερευνητικό πλοίο από την ελληνική ΑΟΖ μετά τις εργασίες του

Το ιταλικό ερευνητικό πλοίο «Ievoli Relume» ολοκλήρωσε τις εργασίες του στο τμήμα των διεθνών υδάτων (εντός ελληνικής ΑΟΖ) και πλέει προς Ηράκλειο (φωτογραφία) για αλλαγή πληρώματος και για καύσιμα. Μια τουρκική φρεγάτα έχει μείνει στο σημείο και πρόκειται να απομακρυνθεί σύντομα.

«Φαίνεται ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας λειτούργησαν σε διπλωματικό επίπεδο», τόνισε στο Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στο επεισόδιο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, στην Κάσο. «Ξεκίνησαν λίγο πριν τις 12 στις 11 η ώρα το βράδυ χθες, ολοκληρώθηκαν στις 4 τα ξημερώματα οι έρευνες» πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα ξεκαθάρισε από την αρχή ότι δεν συζητά καν κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι δικαίωμά μας να σχεδιάζουμε την ενεργειακή μας πολιτική με τον τρόπο που θέλουμε», επεσήμανε από την πλευρά της το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ η υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Σοφία Βούλτεψη.

Την Τρίτη η Άγκυρα έστειλε πολεμικά πλοία ανοιχτά της Κάσου, λίγο έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, με αφορμή τις έρευνες του ιταλικού πλοίου για την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Η Ελλάδα απάντησε με την ανάπτυξη τριών πλοίων του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού.

Σημειώνεται πάντως, ότι διπλωματικές πηγές είχαν τονίσει πως, δεν έχει υπάρξει κίνδυνος επεισοδίου ούτε έντασης μεταξύ ελληνικών και τουρκικών πλοίων. «Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά στον διάλογο δεν μπαίνουν ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων», είχε αναφέρει στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Παύλος Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται ότι το «Ievoli Relume» πραγματοποιεί έρευνες για τις οποίες έχει εκδοθεί NAVTEX του σταθμού Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (693/24). Η Τουρκία είχε αντιδράσει και με την έκδοση δικής της NAVTEX (0671/24) με την οποία δηλώνει ότι μέρος των ερευνών αφορά περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

«Η Τουρκία θα βρίσκει πάντα κάποια ευκαιρία να προκαλεί κάποια ένταση, γιατί ο στρατηγικός στόχος της είναι πολύ διαφορετικός σε βάθος χρόνου, και κατά την άποψή μου αυτό συνδέεται με το κυπριακό. Το κάνει για να υπενθυμίζει ότι ‘είμαστε εδώ και παρακολουθούμε, μην παραβιάσετε ούτε 1 μίλι’’» σημείωσε στον ΣΚΑΪ ο Γρηγόρης Μιχαηλίδης επίκουρος καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Πρωταρχικής σημασίας είναι ο ρόλος του πολεμικού ναυτικού, τόνισε από πλευράς του ο Σωτήρης Σέρμπος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής. «Χρειάζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο, μαζί με τη Δύση, για ένα πλαίσιο συνεννόησης, αλλά αυτή η συνεννόηση θα τεθεί το ερώτημα αν η Τουρκία έχει πάρει κάτι πίσω από τη ‘‘Γαλάζια Πατρίδα’’» πρόσθεσε.

