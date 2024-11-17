Έβρος: Ανάσα στην επιχειρηματικότητα με επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή

Μια καινοτόμο πρόταση που στόχο έχει τη δημιουργία μιας πολυτροπικής και συνδυασμένης μεταφοράς, με πολλαπλά οφέλη κόστους για την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον, εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανασυγκρότησης του Έβρου που εφαρμόζεται μετά την πυρκαγιά του 2023.

Η πρόταση προβλέπει τη δωρεάν μεταφορά φορτηγών με πλοίο ro-ro της ακτοπλοΐας, με ένα δρομολόγιο την εβδομάδα, για τις εμπορικές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου νομού από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε αυτό του Κερατσινίου.

Οι επιχειρήσεις που θα απολαμβάνουν τα οφέλη της μεταφοράς των προϊόντων θα πρέπει να έχουν ΑΦΜ νομού Εβρου, ενώ αν η προσπάθεια πετύχει και το μεταφορικό κόστος αξιολογηθεί σε θετικότερα επίπεδα με τα πλοία της ακτοπλοΐας μπορεί στη συνέχει να γίνει σε μόνιμη βάση αλλά όχι πλέον με τη μορφή επιδότησης.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη γραμμή θα είναι επιδοτούμενη για τρία χρόνια ενώ αναμένεται να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός προκειμένου ακτοπλοϊκές εταιρείες να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Τα χρήματα της επιδότησης θα προέρχονται από ταμείο αρωγής φυσικών καταστροφών και κλιματικής κρίσης και θα ανέλθουν στα 10,8 εκατ. ευρώ. για το χρονικό διάστημα που αναφέρθηκε.

Προτείνεται ένα δρομολόγιο την εβδομάδα από την Αλεξανδρούπολη προς Πειραιά με ενδιάμεση διασύνδεση με τη Χίο και τη Μυτιλήνη.

Σημειώνεται ότι η επιδότηση θα καλύπτει την απόσταση μόνο από την Αλεξανδρούπολη έως τη Χίο, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς σε κάθε δρομολόγιο του πλοίου από το νομό Έβρου προς τον Πειραιά και αντίστροφα 70 μεγάλων φορτηγών (σύνολο 140).

Έως σήμερα τα φορτηγά του συγκεκριμένου νομού διανύουν περίπου 800 με 900 οδικά χιλιόμετρα με προορισμό την Αττική.

Το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προετοιμάζει τον διαγωνισμό, προκειμένου με το νέο έτος να υπάρξει ανάδοχος, ενώ υπάρχει ήδη συνεργασία με τις επιχειρήσεις της περιοχής για τον σχεδιασμό της εφαρμογής του μέτρου.

H δωρεάν θαλάσσια μεταφορά των νταλικών από και προς το Λεκανοπέδιο της Αττικής, θα συμβάλει στην μείωση του μεταφορικού κόστους των επιχειρήσεων του Έβρου, ώστε και η τροφοδοσία να γίνεται πιο οικονομικά αλλά και τα «εξαγόμενα» τοπικά προϊόντα να φτάνουν στα ράφια της Αττικής σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Επιπλέον, η Αλεξανδρούπολη και το λιμάνι αποκτά εμπορευματική πρόσβαση και στις αγορές της Χίου και της Μυτιλήνης.

Στόχος επίσης του όλου εγχειρήματος που τον ζητούν και οι τοπικές φορείς του νομού για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην περιοχή είναι αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες των μεταφορών, όπως η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, ο θόρυβος, η συμφόρηση και τα ατυχήματα, που δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία, την υγεία και την ευημερία των πολιτών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ οι εμπορευματικές μεταφορές συνεχίζουν να αυξάνονται και οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές, ειδικότερα, προβλέπεται να αυξηθούν κατά 40% περίπου έως το 2030 και κατά λίγο πάνω από 80% έως το 2050.

Συνεπώς, η πολιτική μεταφορών της ΕΕ στοχεύει στη μείωση των οδικών μεταφορών προς λιγότερο ρυπογόνους και ενεργειακά αποδοτικότερους τρόπους μεταφοράς.

Σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών UIRR οι συνδυασμένες μεταφορές στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 0,79% το τρίτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω των διακοπών της κυκλοφορίας που προκλήθηκαν από έργα υποδομής.

Ένα άλλο κύριο ζήτημα σύμφωνα με την Ένωση ήταν «η μη προετοιμασία της Ευρώπης για τις ακραίες καιρικές συνθήκες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή».

Η αύξηση κατά 0,79% έρχεται μετά από μια μικρή ανάκαμψη το δεύτερο τρίμηνο του 2024, όπου σημειώθηκε αύξηση 4,25%. Η τελευταία τάση αντικατοπτρίζει τη γενική τάση που αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές τους τελευταίους μήνες, με πέντε συνεχόμενα αρνητικά τρίμηνα μέχρι το τέλος του 2023. Για το σύνολο του 2023, εξάλλου, οι υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών μειώθηκαν κατά 10,57%.

Σταδιακή ανάπτυξη ναυτιλιακού cluster στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Η εμπορική λειτουργία από 1ης Οκτωβρίου 2024, του Τερματικού Σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη που σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, ανήκει και λειτουργείται από την Gastrade πέρα από τα γεωπολιτικά οφέλη έχει ήδη δημιουργήσει ένα ναυτιλιακό cluster στο λιμάνι.

Ένας μεγάλος αριθμός μόνιμων ναυτιλιακών υπηρεσιών όπως τροφοδοσία και επισκευές αλλά και η ύπαρξη τεσσάρων σύγχρονων ρυμουλκών έχει αναβαθμίσει την περιοχή.

Ήδη το υπουργείο Ναυτιλίας έχει δώσει το «πράσινο φως» στην υλοποίηση δύο σημαντικών έργων για την αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα.

Πρόκειται για το έργο αποκατάστασης βαθών στη λεκάνη και στη δίοδο ναυσιπλοΐας αλλά και της σύνδεσης του εμπορικού προβλήτα με τη νέα Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προστέθηκε πρόσφατα στο διευρωπαϊκό δίκτυο ενώ αποτελεί σημαντικό κόμβο στρατηγικής σημασίας και ένα τα μεγαλύτερα Military logistics.

Πρόσφατα επαναλειτούργησε και η επιβατική σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορεστιάδα, με τερματισμό στο Ορμένιο. Στο μέλλον αναμένεται να αποτελέσει τμήμα της σύγχρονης γραμμής που τώρα κατασκευάζεται.

Από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το τρίμηνο του καλοκαιριού του 2024 διακινήθηκαν πάνω από 110.000 επιβάτες και 14.000 οχήματα. Σε σύγκριση με το 2019 η αύξηση των διακινούμενων επιβατών είναι της τάξης του 52% και των οχημάτων 125%.

