Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί στις καμπίνες ενδιαίτησης στο πρωραίο τμήμα φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, που βρισκόταν ελλιμενισμένο στην προβλήτα Γ1 του λιμένα Κερατσινίου.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, που απομάκρυναν ασφαλώς το πλήρωμα του πλοίου καθώς και στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερα οχήματα, που προέβησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ένα μέλος του πληρώματος (ειδικότητας ναύκληρος) αισθάνθηκε αδιαθεσία και μετέβη με ιδιωτικό μέσο σε νοσοκομείο.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στους χώρους ενδιαίτησης.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε ο απόπλους του φορτηγού πλοίου μέχρι την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης-αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Πηγή: skai.gr

