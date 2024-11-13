Η Danaos προσθέτει $300 εκατ. στο charter backlog του κερδοφόρου στόλου των container ships

Η Danaos Corp πρόσθεσε 308 εκατομμύρια δολάρια στο charter backlog (κατάλογος ναύλων) του κερδοφόρου στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς ο στόλος πλοίων ξηρού φορτίου χύδην επιβάρυνε τα κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ιδιοκτήτρια πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και bulkers ανέβασε το charter backlog της στα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της περιόδου, κλείνοντας συμβόλαια για όλα τα υπό κατασκευή νεότευκτα πλοία της, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος John Coustas.

Δώδεκα από τα 14 νεότευκτα πλοία της έχουν συμβόλαια για πενταετή ναύλωση, με τα υπόλοιπα πλοία να είναι σε διετείς συμφωνίες ναύλωσης.

«Έχουμε εξαιρετική προοπτική κερδών», είπε, σημειώνοντας ότι ο στόλος των boxship είναι 100% κλεισμένος για το υπόλοιπο αυτού του έτους και για το 94% του επόμενου έτους και το 73% του 2026.

Η εταιρεία με έδρα την Αθήνα αποκάλυψε τη διαδικασία σύναψης συμβολαίων καθώς ανέφερε 123 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά έσοδα για το τρίμηνο, μειωμένα από 133 εκατομμύρια δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα μειώθηκαν στα 125 εκατ. δολάρια από 143 εκατ. δολάρια.

Αυτό μεταφράζεται σε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 6,50 δολαρίων, κάτω από τη μέση εκτίμηση των 6,77 δολαρίων δύο αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Yahoo Finance.

Πρακτικά όλο το τριμηνιαίο κέρδος προήλθε από τον στόλο των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε αυτό που ο John Coustas περιέγραψε ως «πολύ ισχυρή» αγορά.

«Η αγορά ξηρού χύδην φορτίου ήταν αχαρακτήριστα ήπια τον τελευταίο καιρό, κάτι που μπορεί να αποδοθεί σε διαταραχή των εποχιακών προτύπων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και στη μείωση της κινεζικής παραγωγής χάλυβα», ανέφερε ο ίδιος.

«Ο στόλος μας χύδην ξηρού φορτίου είχε αρκετά καλή απόδοση κατά τη διάρκεια του τριμήνου και αναμένουμε να βελτιωθούν σταδιακά οι ναύλοι καθώς προχωράμε προς το 2025».

Η εταιρεία ανέφερε 256 εκατομμύρια δολάρια σε τριμηνιαία λειτουργικά έσοδα, από 239 εκατομμύρια δολάρια το ίδιο τρίμηνο του 2023.

Το αποτέλεσμα έφερε τα καθαρά κέρδη εννέα μηνών στα 415 εκατ. δολάρια, από 426 εκατ. δολάρια τα τρία πρώτα τρίμηνα του περασμένου έτους.

Με βλέμμα στο μέλλον, ο Coustas δήλωσε ότι το μεγαλύτερο charter backlog θα διαχωρίσει την εταιρεία από το «ασταθές και απρόβλεπτο» παγκόσμιο σκηνικό.

«Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτά την πρόθεσή του να εφαρμόσει ή να αυξήσει τους εμπορικούς δασμούς που έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις κινήσεις εμπορευματοκιβωτίων ή τουλάχιστον να αναδιατάξουν τις εμπορικές λωρίδες», είπε.

«Επιπλέον, είναι πιθανό οι πρωτοβουλίες ενεργειακής μετάβασης να πραγματοποιηθούν με βραδύτερο ρυθμό και δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες του ΙΜΟ (International Maritime Organization/Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας) θα υποστηριχθούν από τη νέα διοίκηση. Η Danaos Corp παραμένει σε μια τυχερή και αξιοζήλευτη θέση».

Η εταιρεία, η οποία κατέχει 73 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο νερό και 10 bulkers, έκλεισε το τρίμηνο με 384 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, από τα 4,25 δισεκατομμύρια δολάρια του συνολικού ενεργητικού. Ανέφερε καθαρό μακροπρόθεσμο χρέος συνολικού ύψους 679 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

