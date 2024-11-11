Η Maran Gas Maritime συμφερόντων της Μαρίας Αγγελικούση υπέγραψε συμφωνία με τη νοτιοκορεάτικη Hanwha Ocean για τέσσερα νέα LNG carriers.

Η Hanwha Ocean πέτυχε συμβόλαιο αξίας 713,5 δισεκατομμυρίων KRW (511,4 εκατομμύρια δολάρια) με τον Όμιλο Angelicoussis για την κατασκευή δύο πλοίων μεταφοράς LNG χωρητικότητας 174.000 cbm, αποτιμώντας τα νεότευκτα σε περίπου 255,2 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.

Τα πλοία έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν το 2027, σύμφωνα με το TradeWinds.

Το συμβόλαιο περιλαμβάνει παραγγελία για δύο ακόμη νεότευκτα LNG.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα του TradeWinds, η Maran Gas επιλέγει κινητήρες υψηλής πίεσης ME-GI της MAN Energy Solutions και συστήματα πλήρους ρευστοποίησης για αυτά τα πλοία, τα οποία θα εξοπλιστούν επίσης με το σύστημα λίπανσης αέρα της Hanwha Ocean και τον κινητήρα γεννήτριας άξονα.

Αυτή είναι η πρώτη παραγγελία πλοίων LNG carrier της Maran Gas με τη ναυπηγική εταιρεία μετά από περισσότερους από 18 μήνες.

Η βάση δεδομένων Shipping Intelligence Network της Clarksons αναφέρει ότι η Maran Gas έχει εννέα πλοία LNG carrier κατά παραγγελία στη Hanwha Ocean, με αυτά τα δύο τελευταία να ανεβάζουν τον απολογισμό σε 11, σχεδόν στο ήμισυ των υπαρχόντων παραγγελιών 23 νεότευκτων πλοίων του Ομίλου Angelicoussis.

Η Maran Gas έχει 48 πλοία LNG carrier στο χαρτοφυλάκιο της με την πλοιοκτήτρια να διαθέτει στόλο 59 πλοίων συνολικά.

Η Hanwha Ocean - υπό τις ποικίλες ιδιοκτησίες της - γιορτάζει τα 30 χρόνια συνεργασίας με τον ελληνικό ναυτιλιακό κολοσσό. Η ναυπηγική εταιρεία, της οποίας ηγείται ο νέος διευθύνων σύμβουλος Hee-Cheul Kim, περιέγραψε τον Όμιλο Angelicoussis ως τον «πολύτιμο πελάτη του».

Ο Όμιλος Αγγελικούση έχει υπογράψει 123 παραγγελίες από το πρώτο συμβόλαιο της, το 1994, με το συγκεκριμένο ναυπηγείο.

«Αυτή η μακροχρόνια σχέση αντιπροσωπεύει περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περισσότερα από 20 τρισεκατομμύρια KRW, σε παραγγελίες», δήλωσε ο όμιλος Hanwha Ocean.

«Η 30ετής συνεργασία μας με τον Όμιλο Αγγελικούση είναι απόδειξη της εμπιστοσύνης του στις τεχνικές μας δυνατότητες», δήλωσε εκπρόσωπος του ναυπηγείου

Η Hanwha Ocean διπλασίασε τις παραγγελίες της για το 2024, στα 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Η ναυπηγική εταιρεία έχει κλείσει παραγγελίες για 39 μονάδες που περιλαμβάνουν 18 πλοία μεταφοράς LNG, μία πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης, επτά VLCC, έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τρεις πλοία μεταφοράς υγρής Αμμωνίας, μία υπεράκτια πλατφόρμα και τρία όπως αποκαλεί «ειδικά πλοία».

