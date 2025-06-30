Η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» ανακοίνωσε ότι προχωρά σε υποβάθμιση του επιπέδου συναγερμού για τα πλοία αμερικανικών συμφερόντων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, το Στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και τον Κόλπο του 'Αντεν.

Η επιχείρηση ανακοίνωσε ότι μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ο συναγερμός παραμένει σε ανώτερο επίπεδο για τα πλοία ισραηλινών συμφερόντων.

Παράλληλα, ο κίνδυνος θεωρείται χαμηλός για τα πλοία που πλέουν στην περιοχή και δεν συνδέονται με αμερικανικά ή ισραηλινά συμφέροντα.

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση της επιχείρησης, «δεν αποκλείεται η πιθανότητα εμπορικά πλοία να θεωρηθούν στόχοι στο μέλλον».

Η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει να υποστηρίζει την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα ως πάροχος ασφάλειας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, του Στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και του Κόλπου του Άντεν.

Η επιχείρηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των εν δυνάμει απειλών και τον πιθανό τους αντίκτυπο στη διεθνή ναυσιπλοΐα. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση παραμένει δεσμευμένη στην αμυντική της αποστολή και προσφέρει δωρεάν υποστήριξη στην περιοχή.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

