Κικίλιας: Αυστηρό μήνυμα για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα

Από τον Μάρτιο του 2025, με πρωτοβουλία του νέου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, υλοποιείται ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της ασφάλειας στα λιμάνια της χώρας, ως απόκριση στις απαιτήσεις της θερινής περιόδου και της αυξημένης επιβατικής κίνησης.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το Υπουργείο έχει ήδη πραγματοποιήσει φέτος, περισσότερους από 700 έκτακτους ελέγχους που σχετίζονται με την ασφάλεια των πλοίων, των επιβατών και των ναυτεργατών.

Παράλληλα, ενισχύθηκε σημαντικά η επιχειρησιακή παρουσία του Λιμενικού Σώματος στα δύο βασικά λιμάνια της Αττικής, με 70 επιπλέον λιμενικούς να τοποθετούνται στον Πειραιά και 20 λιμενικούς να επιστρέφουν στη Ραφήνα, με στόχο την εντατικοποίηση των ελέγχων και τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στους χώρους επιβίβασης. Αντιστοίχως στις Κυκλάδες, τα Λιμεναρχεία ενισχύονται με επιπλέον 48 λιμενικούς, ενώ τα λιμεναρχεία του ΝΑ Αιγαίου ενισχύθηκαν με επιπλέον 94 στελέχη Λ.Σ.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απευθύνει αυστηρό μήνυμα προς όλους τους εμπλεκόμενους: Η νομοθεσία οφείλει να τηρείται απαρέγκλιτα, σε ό,τι αφορά τόσο την τεχνική κατάσταση των πλοίων όσο και τις συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του, έχει δώσει σαφή εντολή προς το Λιμενικό Σώμα και σε όλα τα Λιμεναρχεία της χώρας, να εντείνουν τους ελέγχους με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

