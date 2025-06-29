Συνεχίζονται οι τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής, εξαιτίας των θυελλωδών βόρειων ανέμων που σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες περιοχές των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά το Blue Star Patmos, με προορισμό τα Δωδεκάνησα, θα αποπλεύσει τελικά στις 23:59 το βράδυ.

Το Blue Star 1 για Κυκλάδες, αναχωρεί στις 22:00, ενώ το Αριάδνη, που επρόκειτο να αποπλεύσει στις 20:00 για Χίο και Μυτιλήνη, μεταθέτει την αναχώρησή του επίσης για τις 23:59.

Το Νήσος Ρόδος θα αποπλεύσει στις 22:00 για Ηράκλειο, αντί για τις 21:00. Το Κίσσαμος για Χανιά θα αναχωρήσει στις 22:00, όπως και το Knossos Palace που απέπλευσε κανονικά στις 21:00 για Μήλο και Ηράκλειο.

Για τα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού, η κίνηση πραγματοποιείται κανονικά αλλά μόνο με την έγκριση των πλοιάρχων. Ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν προχωρήσει και σε ακυρώσεις δρομολογίων.

Από τη Ραφήνα, εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι και Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα. Το απόγευμα απέπλευσε κενό επιβατών το Super Ferry με προορισμό την Άνδρο, για να παραλάβει επιβάτες.

Αντίθετα, σε πλήρη ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν έγκαιρα με τις λιμενικές αρχές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για την ακριβή ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

