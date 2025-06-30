Έκρηξη σε τάνκερ ανοιχτά της Λιβύης - Ρυμουλκείται στην Ελλάδα

Το πετρελαιοφόρο Vilamoura με σημαία Νήσων Μάρσαλ, υπέστη έκρηξη ανοιχτά της Λιβύης στις 27 Ιουνίου, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ότι προκλήθηκε ρύπανση, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της εταιρείας TMS Tankers.

Το δεξαμενόπλοιο ρυμουλκείται νότια της Ελλάδας, όπου αναμένεται να φτάσει μέχρι τις 2 Ιουλίου, σύμφωνα με το Reuters.

Το πλοίο, που διαχειρίζεται η ελληνικών συμφερόντων TMS Tankers (George Economou), είχε μόλις φορτώσει περίπου 1 εκατ. βαρέλια αργό πετρέλαιο στο λιμάνι της Ζουεϊτίνα, σύμφωνα με το TradeWinds. Το λιμάνι της Ζουεϊτίνα είναι ένα από τα λιμάνια της Λιβύης, στην ανατολική ακτή της χώρας, στον Κόλπο της Σύρτης

Το ρυμουλκό Boka Summit ανέλαβε τη ρυμούλκηση του Vilamoura, ανοιχτά της Βεγγάζης το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με το Maritime Executive.

Πηγή: skai.gr

