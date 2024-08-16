Σταματούν τα δρομολόγια του ΣΑΟΝΗΣΟΣ μετά το περιστατικό στην Άνδρο

Σταματούν τα δρομολόγια του ΣΑΟΝΗΣΟΣ, μετά τη σύλληψη του Πλοιάρχου του πλοίου, ύστερα από το περιστατικό στο λιμάνι της Ανδρου.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: "κατόπιν της Εισαγγελικής εντολής για την σύλληψη του Πλοιάρχου του ΕΓ-ΠΓ ΣΑΟΝΗΣΟΣ και την υποχρεωτική απόλυσή του, το πλοίο δεν δύναται να συνεχίσει την εκτέλεση των δρομολογίων του.

Οι επιβάτες που έχουν εισιτήρια παρακαλούνται να απευθυνθούν στα πρακτορεία έκδοσης ή/και στα κατά τόπους κεντρικά πρακτορεία για την εξαργύρωσή τους."

Υπενθυμίζεται πως την ώρα που αυτοκίνητο επιχείρησε να επιβιβαστεί στο πλοίο, η μπουκαπόρτα σηκώθηκε, με αποτέλεσμα αυτό να ισορροπεί μεταξύ αέρα και εδάφους. Τη στιγμή που πλήρωμα και επιβάτες προσπαθούσαν να σπρώξουν το όχημα εντός του πλοίου, ο καπετάνιος σήκωσε την μπουκαπόρτα και αναχώρησε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παρέμβαση υπουργείου Ναυτιλίας

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργείου Ναυτιλίας προκάλεσε το περιστατικό με το πλοίο στην Άνδρο. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης ζήτησε άμεση διαλεύκανση του συμβάντος, που συνέβη στο λιμάνι του Γαυρίου, μετά το οποίο συνελήφθη ο πλοίαρχος του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» Ν.Π. 12489, για διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, χθες βράδυ το «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» είχε καταπλεύσει στο λιμάνι του Γαυρίου Άνδρου, με τελικό προορισμό το λιμάνι της Καρύστου. Κατά τη διαδικασία της επιβίβασης επιβατών και οχημάτων επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα στο λιμάνι του Γαυρίου με έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα να ανυψωθεί το μπροστινό τμήμα του καταπέλτη και να προκληθούν υλικές ζημιές σε ένα Ι.Χ.Ε. όχημα το οποίο επιχειρούσε να επιβιβασθεί.

Το Ι.Χ.Ε. παρέμεινε ακινητοποιημένο στον προβλήτα και ακολούθως, ο πλοίαρχος του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» δήλωσε ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών αδυνατούσε να ολοκληρώσει την επιβίβαση των επιβατών και οχημάτων και έκρινε επισφαλή την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι του Γαυρίου.

Στο λιμάνι ανέμεναν προς επιβίβαση 10 επιβάτες και 04 Ι.Χ.Ε., εκ των οποίων δεν επιβιβάσθηκαν 7 επιβάτες και 3 Ι.Χ.Ε. οχήματα. Οι επιβάτες που δεν επιβιβάστηκαν προωθούνται στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Το «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» συνέχισε το δρομολόγιο του για το λιμάνι της Καρύστου όπου κατέπλευσε με ασφάλεια.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, υπό τις οδηγίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου και κατόπιν προφορικής μήνυσης που υπέβαλλε στο Λιμεναρχείο Άνδρου η οδηγός του ΙΧΕ που υπέστη υλικές ζημιές, κατά του Πλοιάρχου του Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» και κατά παντός υπευθύνου, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Καρύστου προέβησαν στη σύλληψη του Πλοιάρχου, για παράβαση του άρθρου 291 του Π.Κ. (Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.