Νέο βίντεο από Άνδρο: Η μπουκαπόρτα ανεβαίνει με το αυτοκίνητο να αιωρείται 

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το λιμάνι της Άνδρου δείχνουν το αυτοκίνητο να προσπαθεί να επιβιβαστεί και την μπουκαπόρτα να σηκώνεται, με αποτέλεσμα αυτό να ισορροπεί μεταξύ αέρα και εδάφους.

Σε μια ύστατη προσπάθεια εμφανίζεται το πλήρωμα και επιβάτες να προσπαθούν να σπρώξουν το όχημα εντός του πλοίου.

#ντροπη #ξεφτιλα #andros #saonisos ♬ πρωτότυπος ήχος - Νίκος ΝΚ @nikos_nk Επιδοτούμενο από το κράτος πλοίο SAONISOS ( ένα πλοίο με άπειρες καταγγελίες και ακατάλληλο για την γραμμή ). Το πλοίο προσδένει βιαστικά σε έναν μόνο κάβο και, ενώ ο αέρας φανερά παίρνει το πλοίο, το πλήρωμα ουρλιάζει στα αυτοκίνητα να μπούνε γρήγορα μέσα. Ενώ επιβιβάζεται το δεύτερο αυτοκίνητο και χωρίς καμια ενημερώση ξελύνουν τον κάβο και το αυτοκίνητο βρίσκεται στον αέρα με την καταπακτή καρφωμένη από κάτω του και τις δύο επιβάτισσες σοκαρισμένες. Επιπλέον ένα λιμενικό και ένα πλήρωμα που δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. #viral

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών

«Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Cpt. Γιώργος Βάλλης αποστέλλει επιστολή καταγγελίας προς διερεύνηση του περιστατικού που έλαβε χώρα ανήμερα της Παναγίας στο Λιμάνι της Άνδρου.

Το πλοίο δεν μπορούσε να δέσει στο λιμάνι λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών. Όμως το Λιμενικό και ο Πλοίαρχος προτίμησαν να επιβιβάσουν τους επιβάτες ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να βρεθούν αυτοκίνητα και οδηγοί να αιωρούνται πάνω στον καταπέλτη με κίνδυνο να βρεθούν όλοι στη θάλασσα. Το καράβι φεύγει από το λιμάνι κάτω από αντίξοες συνθήκες και με κατεβασμένο καταπέλτη και επάνω σε αυτόν υπάρχει κόσμος και αυτοκίνητα. Δυστυχώς, παραλίγο να ξαναζήσουμε γεγονότα, όπως το δυστύχημα στον Πειραιά με το πλοίο BLUE ORIZON και το παιδί που πνίγηκε. Θα πρέπει να τηρούνται τα πρωτόκολλα και τα μέτρα ασφαλείας και από τις αρχές αλλά και από τους εκάστοτε Πλοιάρχους και Ναυτιλιακές Εταιρείες. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν όλα μόνο βασισμένα στον παράγοντα ΤΎΧΗ.

Παρακαλούμε πολύ όπως ενεργήσετε άμεσα. Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.