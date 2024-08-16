Την παρέμβαση του υπουργείου Ναυτιλίας προκάλεσε το περιστατικό με το πλοίο στην Άνδρο, το οποίο εν μέσω έντονου κυματισμού, έφυγε εσπευσμένα αφήνοντας όχημα και επιβάτες εκτός.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης ζήτησε άμεση διαλεύκανση του συμβάντος, που συνέβη στο λιμάνι του Γαυρίου, μετά το οποίο συνελήφθη ο πλοίαρχος του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» Ν.Π. 12489, για διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, χθες βράδυ το «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» είχε καταπλεύσει στο λιμάνι του Γαυρίου Άνδρου, με τελικό προορισμό το λιμάνι της Καρύστου. Κατά τη διαδικασία της επιβίβασης επιβατών και οχημάτων επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα στο λιμάνι του Γαυρίου με έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα να ανυψωθεί το μπροστινό τμήμα του καταπέλτη και να προκληθούν υλικές ζημιές σε ένα Ι.Χ.Ε. όχημα το οποίο επιχειρούσε να επιβιβασθεί.

Το Ι.Χ.Ε. παρέμεινε ακινητοποιημένο στον προβλήτα και ακολούθως, ο πλοίαρχος του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» δήλωσε ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών αδυνατούσε να ολοκληρώσει την επιβίβαση των επιβατών και οχημάτων και έκρινε επισφαλή την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι του Γαυρίου.

Στο λιμάνι ανέμεναν προς επιβίβαση 10 επιβάτες και 04 Ι.Χ.Ε., εκ των οποίων δεν επιβιβάσθηκαν 7 επιβάτες και 3 Ι.Χ.Ε. οχήματα. Οι επιβάτες που δεν επιβιβάστηκαν προωθούνται στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Το «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» συνέχισε το δρομολόγιο του για το λιμάνι της Καρύστου όπου κατέπλευσε με ασφάλεια.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, υπό τις οδηγίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου και κατόπιν προφορικής μήνυσης που υπέβαλλε στο Λιμεναρχείο Άνδρου η οδηγός του ΙΧΕ που υπέστη υλικές ζημιές, κατά του Πλοιάρχου του Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» και κατά παντός υπευθύνου, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Καρύστου προέβησαν στη σύλληψη του Πλοιάρχου, για παράβαση του άρθρου 291 του Π.Κ. (Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών).

Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Γαυρίου του Λιμεναρχείου της Άνδρου.

Τη διαλεύκανση του συμβάντος που έλαβε χώρα χθες στο λιμάνι του Γαυρίου στην 'Ανδρο, όπου κατά τη διαδικασία επιβίβασης επιβατών και οχημάτων σε επιβατηγό πλοίο, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα με υψηλό κυματισμό, με αποτέλεσμα να ανυψωθεί το μπροστινό τμήμα του καταπέλτη και να προκληθούν υλικές ζημιές σε ένα Ι.Χ.Ε. όχημα που επιχειρούσε να επιβιβασθεί, ζήτησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης.

Ο υπουργός έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι η μεγαλύτερη προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι τα θέματα ασφάλειας και ειδικά στην ακτοπλοΐα είναι μη διαπραγματεύσιμα και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής.

Σημειώνεται ότι το πλοίο «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» είχε καταπλεύσει χθες στο λιμάνι του Γαυρίου 'Ανδρου, κατά την εκτέλεση εγκεκριμένου δρομολογίου με τελικό προορισμό το λιμάνι της Καρύστου.

Κατά τη διαδικασία της επιβίβασης επιβατών και οχημάτων επί του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα στο λιμάνι του Γαυρίου με έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα να ανυψωθεί το μπροστινό τμήμα του καταπέλτη και να προκληθούν υλικές ζημιές σε ένα Ι.Χ.Ε. όχημα το οποίο επιχειρούσε να επιβιβασθεί.

Το Ι.Χ.Ε. παρέμεινε ακινητοποιημένο στον προβλήτα και ακολούθως, ο Πλοίαρχος του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» δήλωσε ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών αδυνατούσε να ολοκληρώσει την επιβίβαση των επιβατών και οχημάτων και έκρινε επισφαλή την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι του Γαυρίου.

Στο λιμάνι ανέμεναν προς επιβίβαση 10 επιβάτες και 04 Ι.Χ.Ε., εκ των οποίων δεν επιβιβάσθηκαν 7 επιβάτες και 3 Ι.Χ.Ε. οχήματα.

Οι επιβάτες που δεν επιβιβάστηκαν προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Το «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» συνέχισε το δρομολόγιο του για το λιμάνι της Καρύστου όπου κατέπλευσε με ασφάλεια.

Πάντως έμπειρα στελέχη του λιμενικού σώματος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το συγκεκριμένο συμβάν, ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα σύνηθες περιστατικό που μπορεί να δημιουργηθεί σε πολλά λιμάνια λόγω των απρόβλεπτων, πολλές φορές, έντονων καιρικών συνθηκών και ειδικά το χειμώνα.

Υποστήριξαν εξάλλου ότι ενέργειες του καπετάνιου του πλοίου ήταν οι σωστές καθώς το πλοίο την ώρα του έντονου κυματισμού από τις καιρικές συνθήκες ο καταπέλτης ανασηκώνεται συνεχώς δημιουργώντας κίνδυνο στην επιβίβαση επιβατών και οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.