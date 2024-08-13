Νέες τοποθεσίες στο Βόρειο Αιγαίο βρίσκουν traders, που πραγματοποιούν μεταφορτώσεις ρωσικών φορτίων diesel από πλοίο σε πλοίο, αφού οι δυτικές κυρώσεις έπληξαν τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα από ρωσικά λιμάνια, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο στοιχεία από πηγές της αγοράς.

Μετά το πλήρες εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου τον Φεβρουάριο του 2023, οι traders στέλνουν τα φορτία ντίζελ από τα ρωσικά λιμάνια προς Βραζιλία, Τουρκία, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας αλλά και σε άλλα πλοία, στις λεγόμενες μεταφορτώσεις Ship to Ship (STS), οι οποίες είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τις Δυτικές χώρες.

Και το κυνηγητό αρχίζει

Τα διεθνή ύδατα ανοιχτά του Λακωνικού κόλπου στην Ελλάδα είχαν γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς τοποθεσίες για STS φόρτωση ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη, λόγω της εγγύτητάς του τόσο σε ρωσικά λιμάνια όσο και στη Διώρυγα του Σουέζ, που προσφέρει πρόσβαση στις ασιατικές αγορές.

Τον Απρίλιο, η Ελλάδα εξέδωσε δυο NOTAM για στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή του Λακωνικού κόλπου, υποχρεώνοντας τα εμπορικά και άλλα πλοία να αποφύγουν την περιοχή.

Δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα απομακρύνθηκαν από τα νερά έξω από την Πελοπόννησο, κυρίως προς τη Μάλτα και το Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο.

Μετατόπιση των μεταφορτώσεων ρωσικού πετρελαίου στη Χίο

Τον Ιούλιο, τουλάχιστον τέσσερα πλοία που μετέφεραν περίπου 123.000 μετρικούς τόνους ντίζελ και βενζίνης, τα οποία φορτώθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα και στα ρωσικά λιμάνια Taman και Tuapse κινήθηκαν για μεταφόρτωση του πετρελαίου στα διεθνή ύδατα νότια της Χίου.

Τρία ακόμη πλοία με φορτία 100.000 τόνων βενζίνης από το ρωσικό Tuapse εντοπίστηκαν νότια των νησιών του βόρειου Αιγαίου τον Αύγουστο, οδεύοντας για μεταφόρτωση σε άλλα πλοία, σύμφωνα με ναυλομεσίτες.

Απάντηση της ΕΕ: Και άλλες κυρώσεις

Οι τελευταίες κυρώσεις της ΕΕ θα μπορούσαν να είναι ένας ακόμη λόγος για την αύξηση στις μεταφορτώσεις ρωσικού πετρελαίου, ανέφεραν πηγές της αγοράς.

Τον Ιούνιο, οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν τη 14η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η οποία είχε ως στόχο την πάταξη του λεγόμενου "σκιώδη στόλου" μεταφοράς ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων.

Η Ρωσία εξάγει μηνιαίως περίπου 3,5 εκατ. μετρικούς τόνους ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και βενζίνη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters.

