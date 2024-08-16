Λογαριασμός
Απίστευτο βίντεο: Όχημα χάνει στο τσακ το πλοίο- Το σπρώχνουν προς τα πίσω ενώ βρίσκεται στην μπουκαπόρτα εν μέσω πολλών μποφόρ

Το περιστατικό συνέβη κατά τον απόπλου πλοίου στην Άνδρο - Συνελήφθη ο καπετάνιος λίγες ώρες μετά το περιστατικό

UPDATE: 10:43
Πλοίο

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη κατά τον απόπλου πλοίου από το λιμάνι της Άνδρου.

Αυτοκίνητο βρισκόταν στην μπουκαπόρτα του οχηματαγωγού και προσπαθούσε, εν μέσω πολλών μποφόρ, να μπει στο γκαράζ του καραβιού. Όπως δείχνουν οι εικόνες, οι συνθήκες ήταν αρκετά επικίνδυνες καθώς η μπουκαπόρτα του καραβιού λόγω του έντονου κυματισμού ανεβοκατέβαινε.

Ο οδηγός του οχήματος επέμενε να μπει, ωστόσο τελευταία στιγμή, τρέχουν εργαζόμενοι του πλοίου και σπρώχνοντας το καπό προς τα πίσω το εμποδίζουν να μπει και το πλοίο αναχωρεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, λίγες ώρες μετά το περιστατικό συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου.

