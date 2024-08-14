Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν χθες Τρίτη δυο «σκάφη» των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να δώσουν άλλες διευκρινίσεις γι’ αυτά, ούτε να ξεκαθαρίσουν αν υπήρξαν απώλειες.

Τα δυο πλεούμενα κρίθηκε ότι ήγειραν «άμεση απειλή για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις και εμπορικά πλοία στην περιοχή», ανέφερε μέσω X χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία για τις επιχειρήσεις του είδους το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

