Συνάντηση με τον Συνήγορο του Πολίτη στη Βουλή αναμένεται να έχει το μεσημέρι στη Βουλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Την περασμένη Πέμπτη 17/10 είχε πραγματοποιήσει συνάντηση ενημέρωσης με τον Συνήγορο του Πολίτη στην έδρα της Αρχής, στον απόηχο της ματαίωσης της απόπειρας αντικατάστασής του, προκειμένου να ενημερωθεί για τα θέματα που ερευνά.

Η κ. Κωνσταντοπούλου με δηλώσεις της άσκησε κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας πως «ο πρωθυπουργός απείλησε την αντιπολίτευση ότι θα αλλάξει το ο Σύνταγμα, αν δεν συμφωνήσει μαζί του στο πρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, η εκλογή του οποίου απαιτεί μια ευρεία πλειοψηφία.



Τρεις μήνες, είπε ο κ. Μητσοτάκης στην Προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, προσπαθεί ο Πρόεδρος της Βουλής να βρει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής να αντικαταστήσει τον κ. Ποττάκη. Αυτό που δεν είπε ο Πρωθυπουργός είναι πως ο κ. Τασούλας έφτασε πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, ένα σχέδιο που ανέτρεψε με παρέμβασή της στη Διάσκεψη των Προέδρων η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκρινε την αγωνία της Κυβέρνησης να αντικαταστήσει τον κ. Ποττάκη, την ώρα που διερευνά μείζονες υποθέσεις και σε συνεννόηση με όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης χάλασε τα σχέδια της Κυβέρνησης όπως μόνο εκείνη μπορεί.



Στη δική της δευτερολογία, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε θράσος την αναφορά του Κ. Μητσοτάκη στη διαδικασία ορισμού του Συνηγόρου του Πολίτη και τόνισε: «Σας ενοχλεί ο κ. Ποττάκης όχι γιατί έχει λήξει η θητεία του, εξάλλου οι περισσότερες θητείες έχουν λήξει, ενοχλεί ο κ. Ποττάκης διότι εξέδωσε πόρισμα για τις πυρκαγιές και για το που διατέθηκαν τα χρήματα στους πυρόπληκτους... ενοχλεί ο κ. Ποττάκης διότι ερευνά το Έγκλημα της Πύλου και επιχειρήσατε να τον αντικαταστήσετε την παραμονή της απολογίας του Αρχηγού του Λιμενικού, ενοχλεί ο κ. Ποττάκης γιατί ερευνά τί γίνεται στα αστυνομικά τμήματα και τόσοι άνθρωποι βρίσκονται «αυτοκτονημένοι» ή πεθαμένοι και άγρια κακοποιημένοι, ενοχλεί ο κ. Ποττάκης διότι προφανώς δεν ελέγχεται κι επειδή σας ενοχλεί ο κ. Ποττάκης εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να μην τον αντικαταστήσετε. Γιατί ξέρουμε καλά και φάνηκε στην υπόθεση των υποκλοπών... ότι αν δεν ελέγχετε άνθρωπο δεν τον προτείνετε».





