Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την εξαγγελία του από το βήμα της Βουλής πως δεν αναγνωρίζει ως αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τον Νίκο Παππά.

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να στηρίζει τον χουντικό Γκόντζο στο δεξιό ψηφοδέλτιο Φουφόπουλου για τις εκλογές στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Είναι αυτός που παρακολούθησε εχθές ολόκληρη την ομιλία Στίγκα, διότι προφανώς για τον ίδιο δεν αποτελούν κίνδυνο για το Πολίτευμα οι Σπαρτιάτες», ενώ παράλληλα προσθέτει:

«Είναι αυτός που τείνει χείρα φιλίας και περιμένει χείρα βοήθειας από τους ακροδεξιούς της Βουλής, Σπαρτιάτες και ανεξάρτητους, για να ελέγξει -στη Διάσκεψη των Προέδρων- τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Αρχών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Ο κ. Μητσοτάκης που δείλιασε να αντιμετωπίσει την αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή και που ενοχικά ξεγλιστρούσε από την Ολομέλεια:

Είναι ο ίδιος Μητσοτάκης που συνεχίζει να στηρίζει τον χουντικό Γκόντζο στο δεξιό ψηφοδέλτιο Φουφόπουλου για τις εκλογές στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Είναι αυτός που παρακολούθησε εχθές ολόκληρη την ομιλία Στίγκα, διότι προφανώς για τον ίδιο δεν αποτελούν κίνδυνο για το Πολίτευμα οι Σπαρτιάτες.

Είναι αυτός που τείνει χείρα φιλίας και περιμένει χείρα βοήθειας από τους ακροδεξιούς της Βουλής, Σπαρτιάτες και ανεξάρτητους, για να ελέγξει -στη Διάσκεψη των Προέδρων- τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Αρχών.

Αυτός ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να ξεγλιστρήσει από τη χυδαιότητα και την πραγματικότητα.​

Πηγή: skai.gr

