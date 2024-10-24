Μια εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο για όλη την τρέχουσα επικαιρότητα.

Αρχικά, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την παρουσία του πρωθυπουργού την Τετάρτη στη συζήτηση για την αντιπυρική περίοδο στη Βουλή ως «μια από τις καλύτερές του», επισημαίνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το πραγματικό πλαίσιο με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τι είδους αντιπολίτευση θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, καθώς επίσης και το πρόβλημα με τον Νίκο Παππά και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει «τεράστιο έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης», όπως είπε.

«Ο Νίκος Παππάς έγινε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με εντολή Κασσελάκη και μετά αυτός "έφαγε" τον Κασσελάκη. Στην πραγματικότητα ο Παππάς είναι εντελώς "στον αέρα", πέραν του δικαστικού 13-0, κι έτσι ο Μητσοτάκης βρήκε την ευκαιρία εκεί και το είπε. Το κυριότερο όμως, ο πρωθυπουργός έκανε μια συγκλονιστική αναφορά στο μεταναστευτικό. Αξίζει τον κόπο όλοι αυτοί που κατηγορούν τη ΝΔ για το θέμα να δουν τι είπε χθες στη Βουλή, να δουν την ομιλία του κ. Χαρίτση που διάβασε τις εκθέσεις όλων εκείνων των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων που κατηγορούν την Ελλάδα για το πόσο σκληρά φυλάει τα σύνορα», επεσήμανε ο υπουργός.

«Η απόλυτη κόκκινη γραμμή στην πολιτική είναι η αμφισβήτηση του πατριωτισμού του άλλου»

Ερωτηθείς για την έμμεση αναφορά του πρωθυπουργού στον Αντώνη Σαμαρά και την απάντηση των κύκλων του δεύτερου, σχολίασε:

«Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσω δηλώσεις πρώην πρωθυπουργού. Εάν με ρωτάτε αν έχει εσωκομματικόθέμα η ΝΔ, η απάντηση είναι όχι. Εμένα μού αρέσει να μιλάω πολιτικά και όχι παραπολιτικά. Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω απαντήσεις κύκλων, δεν μου αρέσει και δεν έχω και το δικαίωμα. Χωρίς να θέλω να απαντώ στον Αντώνη Σαμαρά, που γνωρίζετε την αγάπη και τον σεβασμό μου για αυτόν, θέλω να πω τη γνώμη μου για τα ελληνοτουρκικά. Δεν υπάρχει ζήτημα υποχωρητικότητας της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας με την Τουρκία. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους βουλευτές της ΝΔ και έμειναν όλοι ικανοποιημένοι. Ούτε στην Κάσο έγινε καμία παραχώρηση, ούτε πουθενά. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε ήρεμο κλίμα με την Τουρκία, γιατί αυτό συμφέρει την Ελλάδα. Ηρεμία με την Τουρκία σημαίνει καλύτερος τουρισμός, καλύτερες επενδύσεις, λιγότερες λαθρομεταναστευτικές ροές».

Μάλιστα, απαντώντας σε όσους κάνουν λόγο για «μειοδοσία Μητσοτάκη», υπογράμμισε ότι «η απόλυτη κόκκινη γραμμή στην πολιτική είναι η αμφισβήτηση του πατριωτισμού του άλλου». Υπενθύμισε ότι ακόμη και την εποχή των Πρεσπών ο ίδιος δεν χαρακτήρισε ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα μειοδότη. «Η Ελλάδα τέτοιου τύπου διαχωρισμούς τούς έχει πληρώσει ιστορικά πολύ. Τώρα η κριτική για διαφορετική διαχείριση σε επιμέρους ζητήματα είναι άλλο θέμα».

«Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου στην Ευρώπη - Το καλοκαίρι του 2025 ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς»

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Υγεία, δηλώνοντας ευτυχής για το δωρεάν πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του παχέος εντέρου. «Δεν είναι μόνο ότι δεκάδες χιλιάδες έχουν κάνει το τεστ, είναι ότι περίπου 4 εκατομμύρια Έλληνες θα λάβουν μήνυμα στο κινητό για το πλησιέστερο φαρμακείο όπου μπορούν να κάνουν τον έλεγχο. Μέχρι στιγμής έχουμε εν εξελίξει και το πρόγραμμα του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και σύντομα πάμε και σε καρδειαγγειακά προβλήματα».

Παράλληλα, μίλησε και για τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, ο οποίος θα είναι έτοιμος του χρόνου το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, σε όσους κάνουν τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα θα εισέρχονται σε αυτόν, όπως ανέφερε, χαρακτηρίζοντας συνολικά το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου ως το «μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ σε όλη την Ευρώπη».

