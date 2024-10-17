Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συναντά τον Συνήγορο του Πολίτη 

Προχωρώντας σε μια σειρά θεσμικών πρωτοβουλιών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συναντάται σήμερα με τον Συνήγορο του Πολίτη στην έδρα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς θεσμικών συναντήσεων που η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε ήδη από τον Αύγουστο, με πρώτη την επίσκεψή της στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεύτερη τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ κ. Χρ. Ράμμο και τρίτη την επικείμενη συνάντηση με τον Ανδρέα Ποττάκη, τον οποίο επιχείρησε να αντικαταστήσει μόλις πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

