Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι «ο πιο άμεσος δίαυλος επικοινωνίας που διαθέτουμε με τις ευρωπαϊκές κοινωνίες», τόνισε στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρης, κατά τη συζήτηση με θέμα «Ο σημαντικός ρόλος των πόλεων και των περιφερειών στην ΕΕ -για μια πράσινη, κοινωνική και ευημερούσα τοπική ανάπτυξη». Όπως είπε, «είναι, άλλωστε, οι δήμοι και οι περιφέρειες, αυτές που καλούνται να ευθυγραμμιστούν με τις πολιτικές, που παράγουμε εμείς εδώ και αυτοί εφαρμόζουν».

Προσέθεσε, δε, ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί και έναν από τους βασικούς πυλώνες της πράσινης μετάβασης, στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε το στόχο των μηδενικών ρύπων ως το 2050, μια μετάβαση δίκαιη, βιώσιμη και ορατή στην καθημερινότητα του πολίτη». Επομένως, συνέχισε ο κ. Μπελέρης, «πρέπει να τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε διαθέσιμο πόρο».

Σήμερα, υπογράμμισε σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, «έχουμε θέσει ψηλά τον πήχη των κλιματικών μας φιλοδοξιών και οφείλουμε να τον περάσουμε, χωρίς να τραυματίσουμε τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό των χωρών μας», ενώ, «παράλληλα», όπως είπε, «πρέπει να βάλουμε ως Ευρώπη το χέρι στην τσέπη και να εκσυγχρονίσουμε, όπου χρειάζεται, τις υποδομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Τέλος, αφού τόνισε ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί η ενεργειακή αυτονομία των κοινοτήτων και ιδιαίτερα των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, αλλά και ο πλήρης ψηφιακός τους μετασχηματισμός, προσέθεσε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το χρέος μας δεν είναι απέναντι σε θεσμούς, αλλά στους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτοί πρέπει να είναι οι τελικοί αποδέκτες των πολιτικών μας. Ας σχεδιάσουμε, λοιπόν, με αυτούς για αυτούς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.