Έντονη κριτική κατά του πρωθυπουργού άσκησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο ενημέρωσης της Βουλής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο, κατηγορώντας τον ότι για άλλη μια φορά απέφυγε να δώσει ουσιαστικές και σαφείς απαντήσεις για τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης που οδήγησαν στις τεράστιες καταστροφικές πυρκαγιές.

«Τα κουπόνια συγνώμης φαίνεται να τα έχει εξαντλήσει ο πρωθυπουργός. Δεν κάηκε όλη η Ελλάδα κ. Μητσοτάκη φέτος; Πάνω από 3 εκατ. 700.000 στρέμματα δάσους έχουν καεί επί δικών σας ημερών. Εσείς αναφέρεστε στα πεπραγμένα σας χωρίς να λογαριάζεται τους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, στάθηκε ιδιαίτερα στην καταστροφική πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς, επισημαίνοντας ότι «κάηκαν ένα εκατομμύριο στρέμματα δάσους, είναι τεράστιες και εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνηση ενώ ο πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την περιοχή δεν έκανε απολύτως τίποτα, δίνοντας μόνο κάλπικες υποσχέσεις για ανασυγκρότηση του Έβρου».

«Η κοροϊδία σας με τα επικοινωνιακά τεχνάσματα όμως, δεν περνά στο κόσμο και θα το εισπράξετε αυτό.

Ο πρωθυπουργός δεν έχει να αντιλέξει τίποτα για τα τόσα στρέμματα δασών που έγιναν στάχτη, τις τόσες ζωές ανθρώπων και ζώων που χάθηκαν για την απουσία του κράτους», πρόσθεσε.

Επίσης, η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε «για αδιαφάνεια στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και στις απευθείας αναθέσεις έργων», σημειώνοντας ότι «η χώρα μας ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

«Κάνατε τη χώρα, από το πάμε και όπου βγει, που οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών στις εγκληματικές καταστροφές των πυρκαγιών και των πλημμυρών στο πάμε και όσα φάμε», ανέφερε.

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου, επανέφερε προτάσεις του κόμματος της, μεταξύ των οποίων είναι, μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών, δημιουργία πραγματικής αγροφυλακής και δασοφυλακής, αύξηση του προϋπολογισμού της Πολιτικής Προστασίας και στο πεδίο του εξοπλισμού και στο πεδίο της εξάρτησης και νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απόλυτη προστασία των καμένων δασών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

