Για την ασφάλεια στα πανεπιστημιακά ιδρύματα με αφορμή τα τελευταία περιστατικά βίας και την επίθεση στην Πολυτεχνειούπολη, μίλησε σήμερα η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Θα πρέπει όλοι να κάνουμε μια αλυσίδα γύρω από το ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο το οποίο υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μειώσουμε και να εξαφανίσουμε αυτού του είδους τα περιστατικά. Κάθε νόμος μένει να υλοποιηθεί για να δούμε ακριβώς τι μπορεί να μείνει έτσι ώστε να βελτιωθεί. Αυτά τα επεισόδια δε σημαίνει ότι γίνονται μόνο από φοιτητές. Ενδέχεται κάποιοι να είναι φοιτητές και οι υπόλοιποι να είναι “εξωσχολικοί”. Αυτό το οποίο σίγουρα θα ενισχύσουμε είναι την ισχύουσα διάταξη για το πώς κάποιος θα χάνει την ιδιότητα του φοιτητή, όταν αποδεικνύεται μέσω της δικαστικής διαδικασίας, ότι αυτός έχει συμμετάσχει σε επεισόδια», ανέφερε στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤΝews.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί τα συμβάντα αυτά. Όμως, έστω και ένα περιστατικό να συμβεί, οφείλουμε να έχουμε πάρει τα μέτρα έτσι ώστε να αποτραπεί. Δεν έχουμε πλέον κατάληψη χώρου. Αυτό έχει γίνει με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις της Αστυνομίας (…) Είμαι υπέρ της ελεγχόμενης εισόδου, όπου αυτό είναι εφικτό όπως σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα. Κάθε πανεπιστήμιο, κάθε σχολή και κάθε κτήριο έχει μια ιδιαιτερότητα. Γιατί να μην ξεκινήσουμε από το να κάνουμε κάτι συντεταγμένο με στέρεο και απόλυτο τρόπο για την εφαρμογή του νόμου έτσι όλοι να ξέρουν τι ακριβώς τους αναλογεί;».

«Όποιος σπάει δημόσια περιουσία, να την πληρώνει – Ελευθερία είναι και η ασφάλεια»

«Πρέπει να πληρώσει κάποιος που προκαλεί υλικές ζημιές, όπως ακριβώς γίνεται με το κομμάτι της καταστροφής της δημόσιας περιουσίας. Αυτά τα οποία αγγίζουν αστικά, διοικητικά, ποινικά μέτρα αποτιμούμε αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να τα κάνουμε ακόμη πιο αυστηρά. Αυτά λοιπόν μένουν να αποτυπωθούν με απόλυτη διαύγεια έτσι ώστε ό,τι υπάρχει στο νόμο να γίνει ακόμη πιο αυστηρό ως προς το κομμάτι της απόδοσης συνεπειών και ευθυνών, έτσι ώστε κάποιος να γνωρίζει ότι ο πανεπιστημιακός χώρος δεν είναι ο χώρος για να ασκήσει τη δική του επαναστατική γυμναστική. Εκεί είναι ο χώρος που ο κόσμος κοπιάζει για πολλά χρόνια για να μπει στο πανεπιστήμιο, να τελειώσει τις σπουδές του μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και να νιώθει ασφαλής. Ελευθερία είναι η ασφάλεια. Ελευθερία είναι και το πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορεί να ασκηθεί η πραγματική ουσία της πανεπιστημιακής διαδικασίας. Είναι η ιδανική στιγμή έτσι ώστε να διαμορφωθούν αυτές οι συμμαχίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή», δήλωσε η ίδια μεταξύ άλλων.

Αποβολές

Για τις αποβολές η υπουργός τόνισε: «Προφανώς παραμένει το μέτρο των αποβολών. Δε σταματά το μέτρο αυτό. Μαζί με τους ειδικούς όμως, θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο για το πώς μπορεί ένα παιδί να έχει μια ευκαιρία να κάνει μια εθελοντική εργασία. Περισσότερο, εστιάζουμε στη λογική της κοινωνικής προσφοράς (…) Αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη ευκαιριών για να μπορέσουν και αυτά να προσφέρουν. Το πειθαρχικό κομμάτι παραμένει γιατί υπάρχει και το ζήτημα της Δικαιοσύνης».

Έπειτα η κα Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το μέτρο για τα κινητά στα σχολεία παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Πηγή: skai.gr

