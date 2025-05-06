Αυτιάς στην Ευρωβουλή: Σταθερή οικονομία με κοινωνικές παροχές

Η στήριξη της κοινωνίας μέσω της άσκησης μιας σταθερής οικονομικής πολιτικής, ήταν το κυρίαρχο στοιχείο της ομιλίας του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Αυτιά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παρουσία του Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ραφέλε Φίττο.

Ο κ. Αυτιάς τόνισε μεταξύ άλλων τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την οικονομική πολιτική με γνώμονα τη σταθερότητα, χωρίς ταλαντεύσεις, αλλά με κοινωνικό χαρακτήρα.

Δήλωσε συγκεκριμένα:

«Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άσκηση οικονομικής πολιτικής πέραν της ανταγωνιστικότητας και της σταθερότητας- και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, γιατί η πατρίδα μου πέρασε από τρία μνημόνια- πρέπει να έχει και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή στήριξη μισθών και συντάξεων, στήριξη φορολογικών ελαφρύνσεων, λύση δημογραφικού, στέγη -το ξέρετε πολύ καλά κ. Επίτροπε και εσείς αξιότιμοι συνάδελφοι- μείωση της ανεργίας και φθηνή ενέργεια. Προς αυτή την κατεύθυνση, η χώρα μου κινείται με ταχύτατο ρυθμό. Αποπληρώνει δάνεια δεκαετίες μπροστά. Έχει άριστες κριτικές από οίκους αξιολόγησης και παράλληλα πλεόνασμα. Αυτό το πλεόνασμα λοιπόν επιστρέφεται στην κοινωνία. Να ξέρετε κ. Επίτροπε ότι αυτός ο βηματισμός θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα και προς αυτή την κατεύθυνση θα σας ενημερώνω συνεχώς. Σας ευχαριστώ θερμά».

