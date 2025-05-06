Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου πραγματοποίησε χθες τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, κ. Eli Cohen. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις σε θέματα κοινού ενεργειακού και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται κοινούς στόχους για ανάπτυξη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, με την ενέργεια να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Οι κ.κ. Παπασταύρου και Cohen επιβεβαίωσαν τη γεωπολιτική σημασία που έχει η στενή συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. Ο Ισραηλινός Υπουργός, με πρωτοβουλία του οποίου έλαβε χώρα η επικοινωνία, ενημέρωσε τον κ. Παπασταύρου για τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποίησε την προηγουμένη ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Παράλληλα, συμφώνησαν ότι αποτελεί στρατηγικό συμφέρον και των δύο χωρών να δημιουργηθεί ένας ενεργειακός διάδρομος διασύνδεσης μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας και προς την Ευρώπη, ο οποίος θα προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια, ειδικά δεδομένης της γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Ο εν λόγω ενεργειακός διάδρομος εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική γεωοικονομικής διασύνδεσης Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστής ως IMEC. Ο κ. Cohen, στη συνέχεια, προσκάλεσε τον κ. Παπασταύρου να επισκεφθεί άμεσα το Ισραήλ, πρόσκληση την οποία ο Έλληνας Υπουργός αποδέχθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2024 υπογράφηκε μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων Ελλάδας και Ισραήλ διακυβερνητική συμφωνία για την προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, που προάγει την περιφερειακή σταθερότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.