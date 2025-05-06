Στα χθεσινά επεισόδια στην Πολυτεχνειούπολη, καθώς στο βίαιο περιστατικό που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στη Νομική, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Έχει φοιτητικές εκλογές αυτό το διάστημα, προφανώς υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των παρατάξεων. Κάποιοι θεωρούν ότι τα πανεπιστήμια είναι ένας ελεύθερος χώρος να τραμπουκίζουν, να ασχημονούν, να βιαιοπραγούν και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να είναι ανεκτό. Θα επιληφθούν όλες οι αρμόδιες Αρχές, διοικητικές και δικαστικές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα», ανέφερε αρχικά.

«Επειδή η κυβέρνηση επεξεργάζεται και κάποια πρόσθετα μέτρα, ο τρόπος είναι ένας: να περιορίσουμε την ελεύθερη πρόσβαση του καθενός άσχετου με το πανεπιστήμιο. Η πρόσβαση πρέπει να είναι ελεγχόμενη. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι το πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο έλεγχος των χώρων αυτών ανήκει στις διοικήσεις των πανεπιστημίων. Άρα το ποιος μπαίνει, το ποιος βγαίνει και σε ποιον δίνεται άδεια να κάνει μια εκδήλωση είναι υπόθεση της διοίκησης. Αυτό σημαίνει όποιος μπαίνει, πρέπει να το κάνει επώνυμα, ώστε να είναι γνωστό ποιοι υπάρχουν, και στη συνέχεια αν συμβαίνουν άδικες πράξεις, η Αστυνομία να κάνει τη δουλειά της», τόνισε και διευκρίνισε:

«Για την ασφάλεια σε όλους τους χώρους υπεύθυνη είναι η Αστυνομία, δηλαδή το κράτος. Όπου υπάρχει το αυτοδιοίκητο, οι πρυτανικές Αρχές πρέπει να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχουν κάμερες, να υπάρχουν μαγνητικές πύλες. Δεν έχει λάβει κανείς κανένα μέτρο, δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Ακούω αυτές τις μέρες να μιλάνε για Πανεπιστημιακή Αστυνομία κόμματα που καταψήφισαν τον νόμο».

Ερωτηθείς για την εικόνα με τους κουκουλοφόρους να χτυπάνε ένα άτομο εντός Πολυτεχνειούπολης, ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και εκτός πανεπιστημίου. «Δεν είναι άλλοθι, αλλά θέλω να πω υπάρχουν φαινόμενα βίας, είτε μέσα είτε έξω, τα οποία πρέπει να γίνονται αντικείμενο διαχείρισης προανακριτικής, ανακριτικής και στη συνέχεια δικαστικής. Αλλά από την άλλη πλευρά, όποιος μπαίνει στο πανεπιστήμιο, πρέπει να έχει ταυτότητα και να είναι κατατιθέμενο το όνομά του στο σύστημα, για να γνωρίζουμε ποιος είναι μέσα».

«Πρέπει να υπάρξει όμως και κάτι άλλο κατά τη γνώμη μου: όποιος τραμπουκίζει και μεταμορφώνει τον χώρο του πανεπιστημίου σε χώρο βίας, δεν έχει θέση στο Πανεπιστήμιο», σημείωσε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

