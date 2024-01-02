Στη «Γαλάζια Πατρίδα» αναφέρθηκε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ στο πρώτο του μήνυμα προς τους Τούρκους στρατιώτες του ναυτικού. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης ο Γκιουλέρ αφού ευχήθηκε καλή χρονιά στη συνέχεια τους έστειλε μήνυμα λέγοντας πως «είστε προστάτες των τουρκικών θαλασσών».

«Το Ναυτικό μας υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας στη Γαλάζια Πατρίδα, κυματίζει τη σημαία μας από τον Ατλαντικό μέχρι και τον Ινδικό ωκεανό. Παλικάρια , ήρωες που είστε προστάτες των τουρκικών θαλασσών, εσείς έχετε ως έμπνευση τον Τσακά μπέη , τον Μπαρμπαρόσα , τον Τσακά μπέη αλλά και τον Κιλιτς Αλί πασά καταφέρατε και εκπληρώσατε όλα τα καθήκοντα τα οποία σας έχουν ανατεθεί. Τώρα που ξεκινάμε τον δεύτερο αιώνα της Τουρκικής Δημοκρατίας, στο δρόμο που ξεκινήσαμε με το όραμα του “αιώνα της Τουρκίας” πιστεύω πως θα εκπληρώσετε με επιτυχία όλα σας τα καθήκοντα, πως θα εργαστείτε σκληρά για να οδηγήσετε στο μέλλον την ισχυρή και μεγάλη Τουρκία» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλερ.

Τουρκικά ΜΜΕ: Προβοκάτσια η επίσκεψη Δένδια

Την ίδια ώρα τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν στην επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στη Λήμνο χαρακτηρίζοντάς της ως «προβοκάτσια».

«Η Λήμνος πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένη και ο Δένδιας εκεί επισκέφθηκε την αεροπορική βάση» αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

«Με το νέο έτος ήρθε και η πρώτη είδηση προβοκάτσιας από την Ελλάδα. Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Λήμνο που έχει καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης, και ο υπουργός εκεί επισκέφθηκε το προσωπικό των F-16. Ο Δένδιας δημοσιοποίησε την προβοκατόρικη επίσκεψη του την ανακοίνωσε από το μήνυμα του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Έλληνας υπουργός δήλωσε ότι “είμαστε στην Λήμνο μαζί με αυτούς που υπερασπίζονται την κυριαρχία μας”᾽. Ο Δένδιας συναντήθηκε με το προσωπικό της 130ης μοίρας και των F-16 και αργότερα επισκέφθηκε το πλοίο “Πολεμιστής”. Η Λήμνος είναι από τα νησιά τα οποία πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Η Ελλάδα έχει εγκαταστήσει σε αυτό το νησί και στρατιώτες αλλά και οπλικά συστήματα. Όταν υπάρχει μια διαδικασία ομαλοποίησης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, ο Δένδιας έκανε αυτή την επίσκεψη την πρώτη μέρα του έτους και αναμένεται και η αντίδραση της Άγκυρας» σχολιάζει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global.

Ξαφνική αναβολή της δοκιμαστικής πτήσης του πρώτου τουρκικού μαχητικού «ΚΑΑΝ»

Παράλληλα, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης σχολιάζει την ξαφνική αναβολή της δοκιμαστικής πτήσης του πρώτου τουρκικού μαχητικού «ΚΑΑΝ».

Τούρκοι αναλυτές επισημαίνουν ότι «πρέπει να εξοπλιστούμε καθώς οι ΗΠΑ δίνουν όπλα σε Ελλάδα και Κύπρο».

«Αυτή τη στιγμή θα πετάξει με δυο κινητήρες των F-16. Τους κινητήρες F-110. Δηλαδή των KAAN θα πετάξει με δυο κινητήρες των F-16 αλλά κατασκευάζουμε και τους δικούς μας κινητήρες» ανέφερε ο στρατιωτικός αναλυτής, Αμτουλάχ Αγάρ.



«Υπάρχει ανάγκη να διατηρούμε ένα νέο αεροπορικό στόλο. Βλέπετε πως οι ΗΠΑ εξοπλίζουν την Ελλάδα με όπλα , παράλληλα χτίζουν νέες βάσεις στην “έλληνοκυπριακή διοίκηση” ( Κυπριακή Δημοκρατία)» επισήμανε ο Αμντουλκαντίρ Σελβρί, αρθρογράφος της εφημερίδας Hyrriyet.

Συλλαλητήριο του γιου του Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ

Τέλος, ο Μανώλης Κωστίδης αναφέρθηκε και στη μεγάλη διαδήλωση που διοργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά του Ισραήλ την οποία βρέθηκε και ο γιος του Ερντογάν, Μπιλάν.



Ο Μπιλάν Ερντογάν ζήτησε μεταξύ άλλων «μποϊκοτάζ σε ισραηλινές εταιρείες».

«Εμείς γνωρίζουμε πως είναι οι ίδιοι αυτοί που προκάλεσαν τον θάνατο των στρατιωτών μας αλλά και αυτών που κάνουν την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Εμείς ξέρουμε πως μόνο όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις σφαγές» ανεφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην μεγάλη διαδήλωση.

Από την πλευρά του ο πολιτικός αναλυτής της εφημερίδας Sozcu σχολίασε την ομιλία αυτή λέγοντας «Σήμερα ο Μπιλαλ Ερντογάν έκανε το εξής ζήτησε μποίκοταζ σε εταιείες που έχουν σχέσεις με το Ισραήλ. Ως τι το λέει αυτό; Ως πολίτης; Ως πρόεδρος του ιδρύματος; όλοι ξέρουν πως το λέει εκ μέρους του πατέρα του. Τα λέει αυτά επειδή είναι γιος του Ερντογάν. Τότε κυριες Μπιλάλ Ερντογάν να πείτε στον πατέρα σας να μην στείλει πρέσβη στο Ισραἠλ».

