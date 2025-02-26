Υπουργικό συμβούλιο σε ρυθμούς Τεμπών

Της Δώρας Αντωνίου

Όσο σημαντικά και αν είναι τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και όσο κι αν η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι συνεχίζει να λειτουργεί σε ρυθμούς απόλυτης κανονικότητας, η προσοχή στρέφεται στην εισαγωγική ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στην έναρξη της συνεδρίασης, στις 11.30 π.μ., θα τοποθετηθεί ενόψει των συλλαλητηρίων της Παρασκευής. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει μια εκτενή παρέμβαση ώστε να δώσει ολοκληρωμένη τη θέση της κυβέρνησης για τις συγκεντρώσεις της Παρασκευής, αλλά και για το συνολικό κλίμα στο δημόσιο διάλογο όλη αυτή την περίοδο. Αναμένεται, ειδικότερα, να υπογραμμίσει ότι αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση η αγωνία και ο πόνος των συγγενών, αλλά και το αίτημα που εκφράζεται από μεγάλο μέρος της κοινωνίας να δοθούν πειστικές απαντήσεις για το τραγικό δυστύχημα και να αποδοθούν ευθύνες. Αναμένεται, επίσης, να επαναλάβει ότι η κυβέρνηση δεν βάζει απέναντι τις κινητοποιήσεις και τους πολίτες που συμμετέχουν σε αυτές, αλλά συμμερίζεται την αγωνία τους και προσβλέπει στη δικαιοσύνη, που θεσμικά θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα και θα αποκαλύψει την αλήθεια. Πέραν αυτών, θα επισημάνει ότι σταθερά η κυβέρνηση διαχωρίζει το αίτημα της κοινωνίας και τις κινητοποιήσεις μέσω των οποίων εκφράζεται, από την προσπάθεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αντλήσουν μικροπολιτικά οφέλη από όσα εξελίσσονται με επίκεντρο τα Τέμπη. Και θα αναφερθεί σε συγκεκριμένη και οργανωμένη προσπάθεια που καταβάλλουν, προκειμένου να μετατρέψουν ένα τραγικό δυστύχημα σε πολιτικό σύνθημα και σε εργαλείο για εξυπηρέτηση δικών τους σκοπιμοτήτων. Θα τονίσει δε ότι η κυβέρνηση θα κάνει το παν για να προστατεύσει το δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώσουν με ασφάλεια και ότι το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι διοργανωτές.

Αναμένεται, τέλος, να αναφερθεί στην ιδιαίτερα απαιτητική διεθνή συγκυρία και τις αβεβαιότητες που γεννά και να επισημάνει ότι η ομαλότητα και η σταθερότητα είναι αγαθά που είναι κρίσιμο να διατηρηθούν.

Δύο ημέρες πριν από τα συλλαλητήρια της Παρασκευής παραμένει ζητούμενο όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά για το σύνολο του πολιτικού φάσματος να καταφέρουν να αναγνώσουν σωστά τη δυναμική των κινητοποιήσεων, στις οποίες αναμένεται μαζική συμμετοχή, πιθανότατα μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες του Ιανουαρίου. Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι εμφανίζονται να κινητοποιούνται ευρύτερα στρώματα πληθυσμού, ανεξαρτήτως κοινωνικής και πολιτικής προέλευσης, ακόμα και ηλικιακής κατηγοριοποίησης.

Χθες κατέστη σαφές ότι από την κυβέρνηση επιδιώκεται να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης που τις προηγούμενες ημέρες είχαν κλιμακωθεί. Κάθε άλλο παρά απαρατήρητο πέρασε ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, εμφανίστηκε με δημόσια τοποθέτησή του (Huffington Post) επικριτικός σε επιλογές που κλιμακώνουν την ένταση. Υπεραμύνθηκε του δικαιώματος των συγγενών θυμάτων να μάθουν την αλήθεια και πρόσθεσε ότι δε νοείται η κυβέρνηση να αντιδικεί με τους συγγενείς θυμάτων και τους πολίτες που θέλουν να τους συμπαρασταθούν, ενώ επέκρινε ακόμα και τις αναφορές σε αποσταθεροποίηση, λέγοντας ότι «από μια ειρηνική διαδήλωση δεν απειλείται η δημοκρατική ομαλότητα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε, σχολιάζοντας τις αναφορές αυτές, ότι η κυβέρνηση, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να έρθει σε αντιπαράθεση με τους συγγενείς. Ενδεικτική της σαφούς διάθεσης να πέσουν οι τόνοι είναι η τοποθέτηση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος σημείωσε ότι οι άνθρωποι που θα βγουν στους δρόμους την Παρασκευή είναι και ψηφοφόροι της Ν.Δ..

Πηγή: skai.gr

