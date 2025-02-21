Πορίσματα, συλλαλητήρια και Βουλή σε ένα κρίσιμο 15ήμερο για τα Τέμπη

Της Δώρας Αντωνίου

Σε ένα καθοριστικό δεκαπενθήμερο κρίσιμων εξελίξεων με επίκεντρο την υπόθεση των Τεμπών εισερχόμαστε, καθώς αναμένονται μια σειρά από κομβικά γεγονότα σε τρία επίπεδα: σε σχέση με την πορεία των ερευνών, σε επίπεδο κινητοποίησης των πολιτών και, τέλος, στην πολιτική κονίστρα, όπου η αντιπαράθεση έχει χτυπήσει «κόκκινο» τις τελευταίες ημέρες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα την προσεχή Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, θα δημοσιοποιηθούν τα δύο πορίσματα που αναμένονται εδώ και καιρό και αφορούν τον προσδιορισμό των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Πρόκειται για το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και για το πόρισμα του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του πανεπιστημίου της Γάνδης. Μένει να διαπιστωθεί κατά πόσο τα δύο πορίσματα θα δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα τα σενάρια που κατά καιρούς έχουν ακουστεί.

Την επόμενη μέρα, στις 28 Φεβρουαρίου, συμπληρώνονται δύο χρόνια από το τραγικό δυστύχημα και με αφορμή την επέτειο διοργανώνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες αναμένονται μαζικές, πιθανόν πιο μαζικές από εκείνες της 26ης Ιανουαρίου.

Μεσολαβεί το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και αμέσως μετά η σκυτάλη περνάει στη Βουλή. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει προβλέπει στις 4 Μαρτίου να συζητηθεί το αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και την επομένη, στις 5 Μαρτίου, να γίνει προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την υπόθεση των Τεμπών. Μόλις προχθές, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα πάει σε προ ημερησίας αν δεν κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει προαναγγείλει ότι θα προχωρήσει στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας μετά τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων, προκειμένου να αξιοποιηθούν τυχόν ευρήματα που θα περιλαμβάνονται σε αυτά. Η πρόταση δυσπιστίας που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προχωρήσει, καθώς δεν συγκεντρώνονται οι αναγκαίες 50 υπογραφές βουλευτών.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη επιβεβαιώνουν ότι ο σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ δεν έχει αλλάξει και ότι το κόμμα θα προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας μετά τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων. Οπότε, εφόσον επαληθευθεί το χρονοδιάγραμμα και τα πορίσματα δημοσιοποιηθούν στις 27 Φεβρουαρίου, ανοίγει ο δρόμος για την πρόταση δυσπιστίας, που δεν αποκλείεται να κατατεθεί άμεσα, δηλαδή ακόμα και την ίδια ημέρα ή την αμέσως επόμενη.

Βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει μόνο του τις 50 υπογραφές βουλευτών που είναι απαραίτητες, οπότε μένει να φανεί πως θα ανταποκριθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θεωρείται, πάντως, ότι η πρόταση δυσπιστίας θα προχωρήσει.

Αυτό συνεπάγεται ότι ο σχεδιασμός που χθες παρουσιάστηκε από τον κ. Μαρινάκη, πιθανότατα θα ανατραπεί. Και αυτό διότι η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας συνεπάγεται ότι η Βουλή κλείνει άμεσα και αρχίζει η τριήμερη διαδικασία συζήτησής της είτε εκείνη τη στιγμή είτε μετά από 24 ώρες. Οπότε, οποιαδήποτε άλλη κοινοβουλευτική διαδικασία μετατίθεται για μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης πρότασης δυσπιστίας. Βεβαίως, εάν κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας, η προ ημερησίας συζήτηση δεν θα πραγματοποιηθεί, οπότε η χρονική μετάθεση αφορά μόνο τη συζήτηση της πρότασης για προανακριτική.

