«Δεν νοείται η κυβέρνηση να αντιδικεί με τους συγγενείς των θυμάτων και τους πολίτες που θέλουν να τους συμπαρασταθούν», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε παρέμβασή του, για την τραγωδία των Τεμπών, ενόψει και του μεγάλου συλλαλητηρίου της Παρασκευής.

«Είναι δικαίωμα των χαροκαμένων συγγενών των παιδιών που χάθηκαν να μάθουν την αλήθεια και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Όπως είναι δικαίωμα των πολιτών και με δημόσιες εκδηλώσεις, να συμπαρασταθούν στα αιτήματα αυτών των συνανθρώπων μας και να απαιτήσουν ασφαλείς συνθήκες στις συγκοινωνίες για τους ίδιους και τα παιδιά τους», είπε ο κ. Σαμαράς σε συνέντευξή του στη huffingtonpost και στη δημοσιογράφο Έμη Λιβανίου.

Σε ερώτηση για τα συλλαλητήρια της Παρασκευής σημείωσε: «Από μια ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας δεν απειλείται η δημοκρατική ομαλότητα, όπως δεν απειλήθηκε πριν ένα μήνα».

Τόνισε, δε, πως: «Δεν νοείται η κυβέρνηση να αντιδικεί με τους συγγενείς των θυμάτων και τους πολίτες που θέλουν να τους συμπαρασταθούν. Για όνομα του Θεού! Άνθρωποι είμαστε, πάνω απ’ όλα!».



