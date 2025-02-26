Νίκος Ανδρουλάκης: «Η ατιμωρησία γιγαντώνει την αλαζονεία»

«Η ατιμωρησία γιγαντώνει την αλαζονεία. Όταν κάποιος νιώθει ατιμώρητος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να αναπτύσσει την τακτική του ανάλογα, ακόμα κι αν υπάρχουν 57 νεκροί» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια σύντομης παρέμβασής του απόψε στην εκδήλωση του Εteron για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη σταθερή επιλογή του ΠΑΣΟΚ να ασκεί θεσμική αντιπολίτευση απαριθμώντας τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες στη βάση των νομικών στοιχείων και των δικογραφιών, όπως το αίτημα συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για τον κ. Καραμανλή για τη μη εκτέλεση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης που τελικά απέρριψε η κυβέρνηση καθώς και η πρόσφατη κίνηση για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του κ. Τριαντόπουλου για την αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας.

«Η σύμβαση 717, η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος -που σήμερα η Εισαγγελία της Λάρισας επιβεβαιώνει ότι δεν έδωσε ποτέ σχετική εντολή για να γίνει-, οι καθυστερημένες δειγματοληψίες που αν είχαν γίνει έγκαιρα θα γνωρίζαμε τι προκάλεσε την ανάφλεξη και η πολιτική συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας συνθέτουν όλο το παζλ για να καταλάβει η κοινή γνώμη» συμπλήρωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε τέλος ειδική αναφορά ότι «ζούμε σε μια εποχή όπου τα fake news έχουν τεράστια δύναμη. Το έχω νιώσει στο πετσί μου πως το θύμα, γίνεται θύτης. Επί 10 χρόνια με δύο συναπτές κυβερνήσεις ζούμε στο διαδίκτυο δολοφονίες χαρακτήρων στοχοποιώντας όποιον έχει άλλη άποψη. Πέρυσι κάναμε την πρόταση δυσπιστίας ταχύτατα, γιατί το σύστημα Μητσοτάκη δεν έχει μέτρο. Λίγες ώρες μετά την τραγωδία, κυκλοφόρησαν τα χαλκευμένα ηχητικά του σταθμάρχη στα γνωστά sites για ενισχύσουν τη θεωρία περί αποκλειστικά ανθρώπινου λάθους», ανέφερε ο πρόερος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

