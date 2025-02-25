Δημοσκόπηση interview: Εκτόξευση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας - Πτώση 3% για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ

Το βαρύ πολιτικό κλίμα, που επικρατεί ενόψει της επετείου μνήμης του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των σιδηροδρομικών αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, αποτυπώνεται σε νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία interview.

Προκύπτει εκτόξευση δύο ποσοστών, της Πλεύσης Ελευθερίας και των αναποφάσιστων.

Αναλυτικά: Νέα δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι οι περισσότερο χαμένοι συγκριτικά με τους υπόλοιπους, καθώς φαίνεται να χάνουν περίπου 3% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Στο 24,5% βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία και στο 12,1 το ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση ισοψηφούν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση με 8,7%. Χαρακτηριστικό είναι ότι προκύπτει διπλασιασμός του ποσοστού της Πλεύσης Ελευθερίας. Το κόμμα είναι στο 8,2% από 3,9% που συγκέντρωνε προηγουμένως. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας το 10,1% από 4% που ήταν προηγουμένως σε μέτρηση της ίδιας εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse με τους Σία Κοσιώνη, Αλέξη Παπαχελά και Γιώργο Αράπογλου.

Πηγή: skai.gr

