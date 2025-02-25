«Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από ένα ειρηνικό συλλαλητήριο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στα Τέμπη και τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις την Παρασκευή, ενώ αναφέρθηκε και στη Σαντορίνη, όπου συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Κικίλιας για τα Τέμπη: «Αυτοί που πιστεύουν πως θα υπάρχει κάποιο θέμα με τα συλλαλητήρια και τη ΝΔ ή φοβόμαστε τα συλλαλητήρια, εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους», είπε, σημειώνοντας πως οι άνθρωποι που θα βγουν στους δρόμους είναι και ψηφοφόροι της ΝΔ.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οικογένειες, γνωστοί, άνθρωποι που ανήκουν στην παράταξή μας και αισθάνονται ότι πρέπει να σταθούν αλληλέγγυοι στις οικογένειες αυτές. Σεβασμός σε αυτό. Να βγουν να διαμαρτυρηθούν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δικαιοσύνη, θεωρώ μεγάλο λάθος να μπαίνει κανείς στα χωράφια της άλλης εξουσίας. Αν δεν πιστεύουν οι Έλληνες στη διάκριση των εξουσιών θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να επανέλθει», συνέχισε.

Ο υπουργός επισήμανε πως: «Η παράταξή μας αποτελείται από ανθρώπους που θα πάνε ειρηνικά στο συλλαλητήριο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από ένα ειρηνικό συλλαλητήριο. Έγινε και πριν από κάποιες εβδομάδες. Οι στάσεις είναι σεβαστές και η σύνθεση αυτών και η ανοχή στο διαφορετικό κάνει την παράταξή μας μεγάλη και έτσι θα πορευτούμε».

Σε ερώτηση εάν θεωρεί πως έχουν δίκαιο οι άνθρωποι που θα κατέβουν στους δρόμους την Παρασκευή, ο κ. Κικίλιας απάντησε: «Τα περί δικαιοσύνης, περιμένουμε να τα δούμε, να λάμψει η αλήθεια. Αυτοί που θα πάνε καλώς θα πάνε, αυτοί που δεν θα πάνε επίσης καλώς, τους αφουγκραζόμαστε. Και η δουλειά μας είναι να κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μην ξανασυμβεί».

Για την σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη, ο κ. Κικίλιας ανέφερε: «Θεωρώ πως είναι ένα παράδειγμα καλής λειτουργίας του κράτους το κομμάτι της πρόληψης. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, γιατί δεν υπάρχει πρόγνωση για τους σεισμούς, όμως όλες οι δυνάμεις ήταν εκεί. Είναι ένας τρόπος να δείξουμε στην κοινωνία πως υπάρχει πρόοδος σε σημαντικά κομμάτια όπως είναι η Πολιτική Προστασία», τονίζοντας πως «η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πάνω από όλα».

Παράλληλα, επισήμανε πως «η Πολιτεία δεν είπε ποτέ σε κανέναν να φύγει από τη Σαντορίνη».

«Με βάση τις μελέτες του ΟΑΣΠ θα δούμε τι μπορεί να γίνει στο νησί σε ό,τι έχει να κάνει με το τουριστικό προϊόν φέτος. Όπως είπε και η κυρία Κεφαλογιάννη, θα είναι διαφορετικό το φετινό καλοκαίρι», σημείωσε, λέγοντας πως θα υπάρχουν και απαγορευμένες ζώνες σε σημεία επικίνδυνα.

Για το εάν θα προχωρήσουν τα έργα στην περιοχή, ο υπουργός απάντησε πως «οι προμελέτες έχουν ήδη γίνει, πέραν του λιμανιού διαφυγής, που ξεκινάει με τον στρατό, απευθείας χωρίς καθυστερήσεις, στη Βλυχάδα, ώστε να μπορούν σε αυτό το λιμάνι διαφυγής να δέσουν και επιβατικά ακτοπλοϊκά πλοία και αρματαγωγά και οτιδήποτε χρειαστεί».

Για την άρση των μέτρων, ο υπουργός ανέφερε πως εάν συνεχίσει αυτή η ύφεση, οι επιστήμονες θα κάνουν αντίστοιχες εισηγήσεις.

