ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στη Βόρεια Μακεδονία για την Ημέρα Ανεξαρτησίας

Συγχαρητήρια στην Βόρεια Μακεδονία για την εθνική τους Ημέρα Ανεξαρτησίας στέλνει με ανάρτησή του στο Twitter το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα συγχαίρει τον λαό και την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας που γιορτάζουν την Ημέρα της Ανεξαρτησίας και στέλνει τις καλύτερες ευχές της» αναφέρεται στην ανάρτηση.

#Greece congratulates and expresses its best wishes to the people and Government of #NorthMacedonia as they celebrate today their #IndependenceDay! pic.twitter.com/WrA2ZvJJC9

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 8, 2022

Πηγή: skai.gr

