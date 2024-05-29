ΥΠ.ΕΞ. Αλβανίας για Μπελέρη: Ας περιμένουμε τη δικαιοσύνη

Τι απάντησε στην DW ο υπ. Εξωτερικών της Αλβανίας Ίγκλι Χασάνι στην DW για τις σχέσεις Αλβανίας-Ελλάδας και την υπόθεση Μπελέρη σε εκδήλωση στο Hertie School του Βερολίνου. Λίγο πριν από τις ευρωεκλογές ο υπ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών της Αλβανίας Ίγκλι Χασάνι βρέθηκε στο Βερολίνο και συμμετείχε σε δημόσια συζήτηση που διοργανώθηκε από το Jacques Delors Centre στο Hertie School of Governance της γερμανικής πρωτεύουσας με θέμα: «Προς τη διεύρυνση: Χαρτογραφώντας προκλήσεις και μεταρρυθμιστικές οδούς».



Στο επίκεντρο βρέθηκε ειδικότερα η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, η οποία έλαβε το 2014 καθεστώς υποψήφιας χώρας. Έγινε όμως αναφορά και στην υπόθεση του εκλεγμένου δημάρου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στη φυλακή.



Η υπόθεση αυτή είναι που τη δεδομένη στιγμή επισκιάζει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, ενώ την ίδια ώρα ο Μπελέρης είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.



Αλλά πώς βλέπει ο Ίγκλι Χασάνι τις σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας τη δεδομένη στιγμή;

«Εξαιρετικές» οι σχέσεις με την Ελλάδα

«Εξαιρετικές!» απάντησε σε ερώτηση της DW αναφορικά με την σημερινή εικόνα των ελληνοαλβανικών σχεσεων και συμπλήρωσε: «Οι σχέσεις Αλβανίας και Ελλάδας ήταν πάντα άψογες. Οι δύο λαοί συνυπήρχαν ειρηνικά στην περιοχή για αιώνες. Η μητέρα μου είναι από τη Χειμάρρα. Μπορούμε μάλιστα να μιλήσουμε ελληνικά και τώρα, αλλά μάλλον μόνο εμείς οι δύο και μπορεί ορισμένοι άλλοι εδώ να μας καταλάβουν» ανέφερε χαριτολογώντας, κάτι που έκανε πράγματι μετά το τέλος της εκδήλωσης σε άπταιστα ελληνικά.



Σε ερώτηση σχετικά με την υπόθεση Μπελέρη και τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι το ζήτημα είναι ευρωπαϊκής υφής και όχι απλώς διμερές, διότι άπτεται της λειτουργίας του κράτους δικαίου, ανέφερε με προσεκτικές διατυπώσεις- και αποφεύγοντας να τον κατονομάσει- τα εξής:



«Η πιο σημαντική πτυχή από όλες είναι ότι μια ειδική περίπτωση (σσ: η υπόθεση Μπελέρη) δεν μπορεί να μπλοκάρει τη σχέση μεταξύ δύο σημαντικών χωρών, δύο σημαντικών κοινωνιών, δύο σημαντικών λαών. Ο λόγος για τον οποίο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο συνελήφθη πριν από ένα χρόνο ήταν η εξαγορά ψήφων. Δεν το λέμε εμείς, αλλά υπάρχει μια δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη. Ας περιμένουμε τα αποτελέσματα από αυτή τη δικαστική διαδικασία. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να αφήνει τα χέρια της μακριά από κάθε δικαστική διαδικασία».

«Καλή επιτυχία στη Νέα Δημοκρατία!»

Από εκεί και πέρα ενδιαφέρον έχει ότι ευχήθηκε παρόλα αυτά με εύσχημο και διπλωματικό τρόπο καλή τύχη στους Έλληνες υποψηφίους για τις ευρωεκλογές . «Καλή επιτυχία για τις ευρωεκλογές, καλή επιτυχία στη Νέα Δημοκρατία και τους υποψηφίους της. Ανυπομονώ να δω τα αποτελέσματα», ανέφερε από το βήμα της εκδήλωσης στο Βερολίνο ο Αλβανός υπ. Εξωτερικών.



Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, όπως τόνισε, είναι το εξής: «Όποιος έχει κάποιο πρόβλημα με την Αλβανία ή την αλβανική κυβέρνηση, μπορεί να τσεκάρει, να δει καλύτερα αλλά και να διευρενήσει λεπτομερώς οτιδήποτε μέσω των μηχανισμών που η ΕΕ έχει δημιουργήσει για την Αλβανία ως υποψηφίας χώρα. Γι αυτό και αναφέρομαι στο άνοιγμα κεφαλαίου των θεμελιωδών ζητημάτων, όπου καθένας μπορεί να ελέγξει ακόμη και κάθε κόμμα, κάθε παράγραφο, κάθε πρόταση προκειμένου να γίνει η ζωή των Αλβανών πολιτών, οποιασδήποτε καταγωγής, καλύτερη». Κατά την άποψή του, το σημαντικότερο όλων είναι «να βοηθηθεί η Αλβανία για να ενδυναμώσει τους δημοκρατικους θεσμούς της. Έτσι όλοι θα έχουν μια καλύτερη ζωή».



Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ρωτήθηκε για την υπόθεση Μπελέρη και τα ζητήματα που εγείρει η Ελλάδα και από τον Γιοχάνες Λίντνερ, έναν εκ των διευθυντών του Jacques Delors Centre στο Hertie School of Governance με ειδίκευση σε θέματα ευρωπαϊκής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Ίγκλι Χασάνι επανέλαβε ότι η υπόθεση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας είναι καθαρά ζήτημα του αλβανικού συστήματος δικαιοσύνης, το οποίο λειτουργεί για την προστασία των πολιτών και μάλιστα βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, όπως υπογράμμισε. Τόνισε έτσι ότι η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να παρέμβει και ότι αυτή είναι από την πρώτη μέρα η θέση της αλβανικής κυβέρνησης: «καμία παρέμβαση» στη δικαιοσύνη.



Έριξε επίσης βέλη προς χώρες που προσπαθούν να αναγάγουν «διμερή» ή «ιστορικά» ζητήματα σε ευρωπαϊκά, μπλοκάροντας τον δρόμο υποψήφιων προς ένταξη χωρών, την ώρα που το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι η στήριξή τους. Εν προκειμένω η στήριξη της Αλβανίας στην πορεία της προς την ΕΕ.

