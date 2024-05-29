Κεχαγιά: Το κοστολογημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ένα απολύτως κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο προφανώς έχει ενοχλήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Βούλα Κεχαγιά, στο τηλεοπτικό κανάλι της Ναυτεμπορικής, σχολιάζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης, ακριβώς επειδή βρίσκει και ο ίδιος ελκυστικές τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί ότι θα συγκριθούν με το πρόγραμμα που ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ σε σχέση με τη φορολογική της πολιτική και με την αδυναμία της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια».

Ανέφερε ότι η μη μείωση των έμμεσων φόρων «είναι μια αντίληψη, είναι μια επιλογή» της κυβέρνησης και πως όμως ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη μείωση των έμμεσων φόρων, μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη κατανάλωσης για 6 ή ενδεχομένως και για ακόμη 6 μήνες. «Ο κ. Χατζηδάκης λέει ”θα διατηρήσω υψηλά τους έμμεσους φόρους και θέλω να περιορίσω την κατανάλωση”. Τι άλλο θα ακούσουμε;», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι «το να έρχεται ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και οι υπουργοί του και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσει τη χώρα σε χρεοκοπία, είναι εντελώς κινδυνολογική συμπεριφορά». «Η παράταξη που οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία, ήταν η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη», τόνισε.

Ερωτηθείσα για τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς σχετικά με το κόστος των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο μηδενισμός και η μείωση του ΦΠΑ που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, η κυρία. Κεχαγιά σχολίασε ότι «βεβαίως και έχει δοθεί απάντηση, ίσως ο κ. Πατέλης να μη θέλει να ακούσει την απάντηση». «Η απάντηση είναι η φορολόγηση των υπερεσόδων από τα διυλιστήρια, από τα υπερκέρδη των τραπεζών, σε ποσοστό 90%, και από τις εταιρείες ενέργειας. Το έχουμε πει αυτό, και το όφελος, αυτό που θα έρθει στα δημόσια ταμεία, από τη φορολόγηση αυτών των υπερκερδών είναι περί τα 3,5 δισ. ευρώ», είπε. Προσέθεσε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με το ΓΛΚ, «το οποίο διέψευσε την κυβέρνηση του κ. Πατέλη, λέει ότι το δημοσιονομικό κόστος είναι 2,7 δισ. ευρώ. Άρα, υπάρχουν και χρήματα τα οποία μπορούν να διατεθούν και για άλλους σκοπούς». Προσέθεσε ότι «επίσης υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα ληφθούν προοδευτικά» αναφέροντας για παράδειγμα τα εξής: «αν ξεκινούσε και εφαρμοζόταν η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τώρα, από το 2024, θα είχαμε τον μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, όμως η μείωση του ΦΠΑ, η οποία επηρεάζει όλα τα εισοδήματα οριζόντια, από 24 σε 21% - όπως είναι ο μέσος όρος στην ευρωζώνη- θα εφαρμοζόταν ως μέτρο το 2025. Που σημαίνει ότι τότε θα είχε αποσυρθεί και ο μηδενικός ΦΠΑ στα βασικά είδη ανάγκης έως ότου ξεπεράσουμε την κρίση με την ακρίβεια».

Αναφορικά με τις ευρωεκλογές επανέλαβε ότι στόχος είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ότι η εκτίμηση των αποτελεσμάτων, για όλα τα κόμματα, θα είναι συνδυαστική και πως βεβαίως, το κάθε κόμμα βλέπει και τα του οίκου του. «Εμείς έχουμε θέσει ως στόχο ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα στην κάλπη της 9ης Ιουνίου, το οποίο, όπως λέει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα ήταν να δούμε και το δυάρι μπροστά. Πιστεύουμε ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός και σε περίπτωση που έχουμε ένα καλό ποσοστό, από 17% έως 20%, μακάρι να είναι και υψηλότερο - μιλάω με βάση τις δημοσκοπήσεις και τη δυναμική που δείχνει στην παρούσα φάση ο ΣΥΡΙΖΑ», είπε.

Σχετικά με το αν θα πρέπει μετά τις ευρωεκλογές να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ σε συζήτηση με τις ευρύτερες δυνάμεις της κεντροαριστεράς, είπε ότι «δεν κοιτάζουμε την επόμενη μέρα, κοιτάζουμε πώς θα αποσπάσουμε το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα». Προσέθεσε ότι «ήδη όμως, ο κ. Κασσελάκης έχει πει ότι θα αναληφθούν πρωτοβουλίες ούτως ώστε όλοι όσοι το θέλουν και το επιθυμούν, και όχι σε επίπεδο ηγεσιών, να μπορούν να έρθουν, να συσπειρωθούν και να συμπαραταχθούν με τον ΣΥΡΙΖΑ». «Να γίνει συζήτηση με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να ακολουθήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να ενσωματωθούν σε αυτόν, να μην είναι ένα παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να ισχύουν κομματικές επετηρίδες. Να ενταχθούν, αλλά με ισότιμη συμμετοχή, όχι σαν οι "ξένοι" που ήρθαν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ενταχθούν και θα έχουν μια ισότιμη μεταχείριση, ως ισότιμα μέλη, ως ισότιμα στελέχη», είπε. Ανέφερε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι ο πυλώνας, η βάση για να δημιουργηθεί η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη που θα εκφράζει το χώρο της Κεντροαριστεράς».

